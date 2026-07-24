Cimitero di Valle Armea nel degrado tra erbacce, buche e transenne: i cittadini denunciano una situazione sempre più critica

Erbacce che invadono i vialetti, buche lungo i percorsi, strade dissestate e transenne lasciate a delimitare aree che attendono ancora un intervento. È questo il quadro che, secondo alcuni cittadini che hanno scattato alcune fotografie, caratterizza ormai da oltre un anno il cimitero di Valle Armea, una situazione che continua a suscitare malumore e amarezza tra quanti si recano a fare visita ai propri cari. Le segnalazioni indirizzate al Comune non sarebbero mancate nel corso dei mesi, ma, stando a quanto riferiscono i frequentatori del camposanto, finora non si sarebbero registrati interventi risolutivi. Al contrario, con il passare del tempo, il degrado sarebbe diventato ancora più evidente.

Si tratta dell'ennesima lamentela che arriva alla nostra redazione sulle condizioni dei cimiteri cittadini, un tema che negli ultimi mesi è stato più volte portato all'attenzione dell'amministrazione comunale da residenti e familiari dei defunti. Le criticità segnalate riguardano soprattutto la manutenzione ordinaria, ritenuta insufficiente, e la sicurezza dei percorsi interni, che in alcuni punti presenterebbero avvallamenti e dissesti tali da rendere difficoltoso il passaggio, soprattutto per le persone anziane o con ridotte capacità motorie. Una situazione che, secondo chi frequenta abitualmente il cimitero, meriterebbe risposte rapide e interventi concreti.

"È una situazione che non è più tollerabile. Ogni volta che veniamo a trovare i nostri cari troviamo erba alta, buche e zone transennate – raccontano alcuni sanremesi –, abbiamo segnalato il problema più volte al Comune ma, fino a oggi, non abbiamo visto alcun miglioramento. Anzi, in diversi punti le condizioni sono persino peggiorate e questo dà un senso di abbandono che fa davvero male." Parole che esprimono il disagio di molti cittadini, convinti che un luogo di raccoglimento e memoria dovrebbe essere mantenuto in condizioni decorose e sicure durante tutto l'anno.

Il cimitero di Valle Armea, sottolineano ancora i frequentatori, rappresenta un luogo particolarmente importante per tante famiglie sanremesi e proprio per questo il suo stato di manutenzione continua a essere motivo di discussione. La speranza è che le numerose segnalazioni raccolte negli ultimi mesi possano finalmente tradursi in un intervento di sistemazione complessiva, restituendo decoro a un'area che dovrebbe essere preservata con particolare attenzione. Nel frattempo, i cittadini chiedono che il Comune intervenga quanto prima per eliminare le criticità più evidenti e garantire condizioni adeguate a chi quotidianamente si reca al camposanto per rendere omaggio ai propri cari.