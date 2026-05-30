Onorificenze e riconoscimenti alla Polizia di Frontiera di Ventimiglia: premiati gli agenti che hanno fermato trafficanti di droga e scafisti (foto)

La Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia ha fatto da cornice, il 27 maggio 2026, a una cerimonia che raramente trova spazio nelle cronache ma che racconta molto di ciò che accade ogni giorno sul confine più attraversato d'Italia. Il Direttore della I Zona Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, il Dirigente Superiore Dr. Michele Sole, ha riunito tutto il personale del Settore di Ventimiglia per tracciare un bilancio dell'anno operativo e consegnare onorificenze e riconoscimenti a chi si è distinto per coraggio e professionalità.

Un incontro che ha assunto un valore istituzionale particolare grazie alla presenza di due ospiti d'eccezione oltralpe: il Dr. Maurice Clément, Direttore della Polizia di Frontiera Zona Sud di Marsiglia, e la D.ssa Emmanuelle Joubert, Dirigente del Servizio Dipartimentale della Polizia di Frontiera delle Alpi Marittime. La loro partecipazione non è stata solo un gesto di cortesia diplomatica: è la conferma plastica di una cooperazione franco-italiana che funziona, costruita giorno dopo giorno tra pattuglie miste, indagini congiunte e un canale di comunicazione che il Direttore Clément ha definito «l'espressione tangibile di un legame di amicizia autentico».

Ad aprire i lavori il Vice Questore Dr. Martino Giorgio Santacroce, Dirigente del Settore di Ventimiglia, che ha illustrato i risultati dell'ultimo anno: un bilancio «estremamente positivo», con particolare riferimento alle attività di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina condotte attraverso la Squadra Mista italo-francese e le pattuglie investigative congiunte. Il Dr. Sole ha poi preso la parola per elogiare personalmente l'operato del Settore, indicando il modello di cooperazione internazionale sviluppato a Ventimiglia come riferimento da replicare lungo tutto l'arco confinario nazionale. Menzione speciale per l'implementazione del sistema E.E.S. (Entry/Exit System) alla frontiera marittima del porto di Ventimiglia, definita dalla Direzione Centrale una sfida tecnologica affrontata «con particolare successo» nel rispetto delle scadenze imposte dall'Unione Europea.

Anche il Sindaco di Ventimiglia ha portato il proprio saluto, sottolineando il concetto di sicurezza integrata come visione strategica condivisa: non un protocollo burocratico, ma un sistema in cui polizia di frontiera e polizia locale lavorano in sinergia, armonizzando il controllo dei flussi internazionali con la vivibilità quotidiana della città.

Il momento più atteso è stato quello delle onorificenze. A ricevere l'Encomio Solenne — il riconoscimento più alto della giornata — è stato l'Agente Scelto Francesco Rocca, premiato per l'arresto di un cittadino guineano e il sequestro di circa 22 chilogrammi di cocaina nell'ambito di un'operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti.

L'Encomio è andato a sei operatori: il Vice Ispettore Tommaso Daniele e l'Assistente Valentina Agostino per l'arresto di un trafficante tunisino di droga; l'Assistente Capo Gianluca Daziale per aver arrestato in flagranza un individuo responsabile di tentata violenza sessuale su una minorenne; l'Agente Scelto Gaetano Ponticelli per la partecipazione a un'indagine conclusa con arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; l'Agente Antonio Rainone per l'arresto di due cittadini stranieri e il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina; e l'Agente Scelto Giada Salerno, che si è distinta per un intervento di soccorso pubblico in favore di un uomo privo di sensi e in stato di ipotermia, caduto in acqua da un dirupo sulla costa di San Vito Lo Capo (TP).

La Lode è stata assegnata a sette agenti per operazioni che spaziano dall'arresto di un responsabile di tentato omicidio — a opera del Vice Ispettore Luigi Fiorillo — alla cattura di tre individui ritenuti responsabili di omicidio, grazie al lavoro del Vice Sovrintendente Sonia Rossi. Riconosciuti anche l'Ispettore Alessandro Filippi per un'indagine sul favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina, l'Agente Scelto Andrea Fiscella per il sequestro di cocaina ed eroina, gli Agenti Alessandro Buonaurio e Enrico Fois per un arresto legato al traffico internazionale di stupefacenti, e l'Agente Giovanni Simeone per la cattura di un cittadino marocchino responsabile di rapina aggravata.

Un Premio in denaro è stato assegnato al Vice Sovrintendente Simonetta Crisafulli per l'arresto di un cittadino extracomunitario per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La polizia di frontiera francese ha inoltre formulato apprezzamenti formali nei confronti dell'Agente Scelto Andrea Fiscella e dell'Agente Alessandro Scappatura per la partecipazione a un'operazione binazionale della Squadra Mista conclusa con un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La cerimonia si è chiusa con la consegna delle croci e medaglie al merito e all'anzianità di servizio: Croci d'Oro al Sovrintendente Capo Pierino Fusco e alla Sovrintendente Paola Giometti; Croci d'Argento al Vice Ispettore Antonio Macrì e ai Vice Sovrintendenti Mirco Brozzoni e Sonia Rossi; Croci di Bronzo al Vice Sovrintendente Alessandro Poggi e agli Assistenti Capo Coordinatori Larissa Martorana e Raffaele Fontana. Medaglie al merito per una rosa di agenti che hanno messo anni di servizio al confine più difficile della Liguria.