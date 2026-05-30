La classe 1G del Liceo Cassini di Sanremo selezionata tra le classi finaliste e meritevoli, al contest nazionale STEAM in Minecraft 2026, a Roma (Foto)

La dirigenza del Liceo G.D. Cassini di Sanremo e il corpo docenti si complimentano con gli alunni della classe 1G dell'indirizzo scientifico, che é stata selezionata tra le classi finaliste del contest nazionale STEAM in Minecraft 2026, nell'ambito di Maker Faire Rome, guidati dalla docente Federica Siccardi.

Il contest è stato promosso dalla Camera di Commercio di Roma, nell’ambito della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome e realizzato grazie al supporto tecnico di Maker Camp, in collaborazione con AIV (Associazione Italiana Videogiochi) e con il patrocinio dell’ASviS (Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile).

Gli studenti del Liceo Cassini sono stati premiati per il quarto posto su quindici finaliste, all'interno di un'edizione che ha coinvolto 417 classi, 231 scuole e 18 regioni italiane, che si sono sfidate, utilizzando il famoso videogioco Minecraft “Education Edition”, nella realizzazione di progetti digitali sul

tema cruciale dell’Intelligenza Artificiale (AI) come strumento per immaginare e progettare soluzioni innovative capaci di trasformare la società per affrontare sfide complesse e per immaginare un futuro più efficiente, inclusivo e sostenibile.



Risultato molto importante per gli studenti, perché testimonia un lavoro didattico capace di unire innovazione, creatività, competenze digitali e partecipazione degli studenti, grazie anche al supporto tecnico di Maker Camp.

Il progetto ”Algoritmi d’altri tempi” realizzato dai ragazzi del Cassini, mostra come strumenti vicini al linguaggio dei giovani, come Minecraft Education, possano diventare ambienti concreti per progettare, collaborare, ragionare sull'intelligenza artificiale e immaginare soluzioni per il futuro.

Gli alunni hanno realizzato un viaggio dove la pietra antica incontra il codice moderno, un’esplorazione appunto chiamata

"Algoritmi d’altri tempi" per ridare vita ai monumenti del passato , come Colosseo, Stonehenge, Templi e Piramidi, attraverso l’intelligenza artificiale.

La premiazione si è tenuta a Roma il 27 Maggio 2026, il nostro liceo e’ stato rappresentato dal delegato della prof.ssa Siccardi, il professore Marco Giovenale, a cui vanno i ringraziamenti per la collaborazione.



