Taggia, interventi per la sicurezza idraulica: 360mila euro per la protezione dell'abitato di Arma

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di nuove opere idrauliche a protezione dell'abitato di Arma di Taggia. L'intervento, del valore di 360.000 euro, prevede la costruzione di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel tratto dell'Aurelia tra via Barborine e la galleria esistente. L'obiettivo è migliorare la sicurezza idrogeologica della zona, riducendo il rischio di allagamenti e proteggendo il centro abitato.

La decisione è stata presa durante la seduta del 13 febbraio, alla presenza del sindaco Mario Conio, del vicesindaco Espedito Longobardi e degli assessori Laura Cane e Manuel Fichera. Il progetto, elaborato dall'ingegnere Fabio Ravera con i tecnici comunali Luca D'Aguì e Stefania Bianchi, è il quarto stralcio di un più ampio piano di interventi per la sicurezza idraulica del territorio, già avviato negli anni scorsi.

Il finanziamento di 360.000 euro coprirà sia i lavori (264.592,95 euro) che le spese tecniche, di sicurezza, gli oneri per lo spostamento dei sottoservizi e gli imprevisti. L'Amministrazione comunale ha inoltre precisato che, in caso di approvazione del finanziamento richiesto, sarà necessario un cofinanziamento del 10% dell'importo totale.

Questo intervento rientra in una strategia più ampia di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la sicurezza di Arma di Taggia. Il progetto sarà ora presentato sulla piattaforma regionale per la richiesta di finanziamento, passaggio necessario per l'avvio dei lavori.