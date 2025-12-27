Santo Stefano, tradizione e partecipazione: Castel Vittorio celebra il patrono (Foto)

Castel Vittorio celebra il patrono: Santo Stefano nel segno della tradizione e partecipazione.

Si è, infatti, celebrata ieri la festa patronale del paese, un evento molto vissuto dalla comunità, dedicato al Santo Primo Martire della cristianità. Dopo la santa messa, concelebrata da don Mirko, padre Bernardo e don Giovanni, nella parrocchia di Castel Vittorio, intitolata a Santo Stefano, la statua del Santo è stata portata in processione per le vie del borgo accompagnata dalle note della banda musicale di San Biagio della Cima alla presenza di tutta l’Amministrazione comunale, delle forze dell’ordine locali e di tutta la popolazione.

Al termine, nell’accogliente piazza XX Settembre accanto al fuoco natalizio, è stato offerto un rinfresco, a cura della locale Pro Loco, e donato in omaggio a tutta la popolazione il calendario fotografico 2026 creato da Renzo Pastor. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto “Eventi di Natale e S. Stefano Castel Vittorio 2025”, con il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria.