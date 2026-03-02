Sanremo, manomessa una ecoisola informatizzata di via Pietro Agosti: intervento di Amaie Energia per ripristinare il servizio (Foto)

Un gesto incivile ha messo temporaneamente fuori uso una delle nuove ecoisole informatizzate installate a Sanremo. Gli operai di Amaie Energia hanno infatti rinvenuto una vite incastrata nel sistema di apertura della bocchetta della calotta volumetrica di un contenitore della frazione indifferenziata, collocato nella nuova ecoisola tra via Pietro Agosti e strada Borgo.

La manomissione ha bloccato il meccanismo rotativo, impedendo di fatto i corretti conferimenti dei rifiuti e causando l’abbandono di sacchi nei pressi dell’area. A seguito della segnalazione e del sopralluogo tecnico, il personale dell’azienda è intervenuto tempestivamente: l’ostruzione è stata rimossa e il sistema ha ripreso a funzionare regolarmente. «Non è accettabile dover affrontare quotidianamente comportamenti incivili e irrispettosi delle regole», sottolinea l’azienda. «La città di Sanremo sta investendo risorse importanti nel rinnovamento del sistema di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare il servizio e tutelare il decoro urbano. Tali atteggiamenti compromettono l’impegno collettivo e il lavoro svolto».

L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza del rispetto delle infrastrutture pubbliche e valorizza il lavoro quotidiano di Amaie Energia, impegnata nel potenziamento del servizio di raccolta attraverso l’installazione delle nuove ecoisole, da poco attive tra via Martiri e via Agosti, pensate per rendere più efficiente e controllato il conferimento dei rifiuti e migliorare la qualità urbana della città.