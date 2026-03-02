Sanremo, sicurezza senza criticità alla 76ª edizione del Festival: il Prefetto ringrazia forze dell’ordine e soccorsi

All’esito della 76ª edizione del Festival di Sanremo, il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli attori del sistema di ordine pubblico, sicurezza, soccorso e assistenza che hanno operato durante la manifestazione, consentendone lo svolgimento in una cornice di piena serenità e sicurezza. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al Questore di Imperia Andrea Lo Iacono e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, oltre al Direttore di ASL 1 e alla Polizia Penitenziaria, per il coordinamento e l’elevata professionalità dimostrata.

Fondamentale anche il contributo del 121° Reggimento Artiglieria Contraerei “Ravenna”, che ha assicurato il controllo dello spazio aereo in raccordo con ENAC e le altre specialità delle Forze di polizia. Il Prefetto ha inoltre sottolineato il ruolo centrale della città ospitante, Sanremo, ringraziando Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, il Comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio e tutte le strutture amministrative per la gestione dei flussi turistici e la continuità delle attività commerciali, in particolare all’interno delle “bolle” di sicurezza. Ampio apprezzamento è stato espresso anche per il sistema Rai – Rai Safety e Security, Rai Pubblicità e Rai Cerimoniale – che ha collaborato al presidio dei 9 varchi delle aree sensibili, contribuendo alla piena fruibilità degli eventi per le migliaia di visitatori presenti.

L’apparato di sicurezza ha visto l’impiego quotidiano di oltre 350 operatori, comprese unità specialistiche (artificieri, cinofili e squadre di pronto intervento), garantendo un monitoraggio costante. Eccellente anche il lavoro di Vigili del Fuoco e 118, grazie a una presenza capillare e a interventi rapidi. Garantito infine il controllo dell’area marittima da parte di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, che ha permesso il regolare svolgimento degli spettacoli a bordo della Costa Toscana. I numeri testimoniano l’impegno profuso: 3.732 persone e 1.523 veicoli controllati, 12 fogli di via emessi; 69 esercizi commerciali verificati dalla Guardia di Finanza con riscontro di irregolarità; 22 pass e biglietti falsi individuati e 13 incongruenze tra intestatari e utilizzatori.

«Desidero personalmente ringraziare tutti coloro che hanno concorso alla pianificazione e all’attuazione del sistema di sicurezza e soccorso», ha dichiarato il Prefetto. «La perfetta cooperazione tra Forze di polizia e Rai ha consentito lo svolgimento del Festival e degli eventi collaterali in un clima di assoluta serenità e sicurezza, valorizzando lo spirito della manifestazione e la tradizionale accoglienza di Sanremo».