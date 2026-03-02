Festival di Sanremo, il presidente del Consiglio comunale ringrazia la Polizia Locale per l’impegno nella gestione della sicurezza cittadina

A poche ore dalla conclusione del Festival della Canzone Italiana, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande si unisce ai ringraziamenti già espressi dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni nei confronti della Polizia Locale per il lavoro svolto durante i giorni della manifestazione.

In una lettera indirizzata al comandante Fulvio Asconio, Il Grande ha voluto ringraziare personalmente tutti gli agenti per l’impegno dimostrato nel garantire la sicurezza delle migliaia di persone giunte in città nel corso dell’evento, che ogni anno trasforma Sanremo nel centro nevralgico della musica italiana e dell’attenzione mediatica nazionale.

«Ribadisco, come ogni anno, il mio apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto nella settimana più importante, la settimana in cui si è svolto il Festival di Sanremo – scrive il presidente nella lettera –. Rivolgo il ringraziamento a tutti gli agenti di Polizia Locale e, in generale, a tutte le persone che hanno contribuito alla sicurezza cittadina e all’operatività di ogni servizio richiesto».

Un riconoscimento che sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle forze impegnate sul territorio in una fase particolarmente delicata per la città, chiamata a gestire un afflusso straordinario di visitatori, eventi collaterali e attività logistiche connesse all'evento musicale.