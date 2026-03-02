Bordighera in lutto per la morte di Alvaro Massaccesi, storico titolare del bar Nadia

Bordighera è in lutto per la morte, all'età di 92 anni, di Alvaro Massaccesi.

Era noto e amato nella città delle palme per essere stato, per 60 anni, titolare del bar Nadia, rilevato insieme al fratello Vincenzo nel 1959 dopo esserne stati dipendenti sotto la gestione della famiglia Mai.

Chi l'ha conosciuto lo ricorda come una persona sorridente, accogliente, gentile, un gran lavoratore che lasciava sempre aperto il locale nel centro cittadino, anche di notte, preparando ottime prelibatezze, in particolare i suoi famosi toast, ai clienti 'affamati'. Il suo locale era, infatti, un punto di riferimento per fioristi, frontalieri, artisti e soprattutto per chi faceva 'movida' notturna. Fu, inoltre, frequentato, in particolar modo tra gli anni Sessanta e Settanta, da calciatori, attori e comici famosi. Con la sua morte Bordighera perde, perciò, una figura storica.