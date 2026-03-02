Dall’Unione Europea 26 milioni per progetti Italia-Francia: incontro informativo a Pieve di Teco il 5 marzo

Arrivano 26 milioni di euro dall’Unione Europea per sostenere progetti integrati tra Italia e Francia nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027, con ricadute dirette anche sul territorio della nostra provincia. Per approfondire opportunità e modalità di partecipazione, la Provincia di Imperia invita amministratori locali, enti e associazioni alla presentazione del bando in programma giovedì 5 marzo alle ore 10 al Teatro Salvini.

Il bando resterà aperto fino al 29 maggio e finanzierà progetti nei seguenti ambiti:

- Digitalizzazione

- Competenze e specializzazione intelligente

- Energie rinnovabili

- Adattamento climatico e prevenzione dei rischi

- Biodiversità

- Mobilità sostenibile

- Governance della cooperazione

Il presidente Claudio Scajola commenta: «È un’occasione da non perdere per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo organizzato questo incontro informativo per poter dare a tutti i soggetti interessati gli strumenti necessari per partecipare al bando europeo».