 / Politica

Politica | 02 marzo 2026, 13:25

Dall’Unione Europea 26 milioni per progetti Italia-Francia: incontro informativo a Pieve di Teco il 5 marzo

La Provincia di Imperia presenta il bando del Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027 dedicato allo sviluppo locale

Dall’Unione Europea 26 milioni per progetti Italia-Francia: incontro informativo a Pieve di Teco il 5 marzo

Arrivano 26 milioni di euro dall’Unione Europea per sostenere progetti integrati tra Italia e Francia nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA 2021-2027, con ricadute dirette anche sul territorio della nostra provincia. Per approfondire opportunità e modalità di partecipazione, la Provincia di Imperia invita amministratori locali, enti e associazioni alla presentazione del bando in programma giovedì 5 marzo alle ore 10 al Teatro Salvini.

Il bando resterà aperto fino al 29 maggio e finanzierà progetti nei seguenti ambiti:
- Digitalizzazione
- Competenze e specializzazione intelligente
- Energie rinnovabili
- Adattamento climatico e prevenzione dei rischi
- Biodiversità
- Mobilità sostenibile
- Governance della cooperazione

Il presidente Claudio Scajola commenta: «È un’occasione da non perdere per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo organizzato questo incontro informativo per poter dare a tutti i soggetti interessati gli strumenti necessari per partecipare al bando europeo».

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium