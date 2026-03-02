Politiche abitative, tre anni del Centro Servizi all'utenza di Arte Imperia. Scajola: "Attività, relazioni e innovazione sociale al servizio della comunità"

Tre anni di attività rappresentano un traguardo importante per il Centro Servizi all’Utenza (CSU) di ARTE Imperia, inaugurato il 1° marzo 2023 con l’obiettivo di costruire un nuovo modello di servizi legati all’abitare, capace di mettere al centro non solo la casa, ma soprattutto le persone. In questo tempo il CSU è cresciuto progressivamente, trasformandosi in un punto di riferimento per assegnatari, cittadini e realtà del territorio, un luogo di ascolto, orientamento e progettazione sociale dove istituzioni e comunità collaborano per rispondere ai bisogni delle persone e per individuare nuove sfide sociali.

Il Centro nasce come progetto di innovazione sociale sviluppato nell’ambito dell’Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche della SDA Bocconi School of Management ed è stato finanziato da Regione Liguria, con l’intento di promuovere la qualità dell’abitare attraverso servizi integrati, prevenzione del disagio e rafforzamento delle reti sociali. Fin dall’inizio l’idea è stata quella di affiancare alla gestione del patrimonio abitativo una presenza concreta sul piano sociale, capace di accompagnare le persone nelle difficoltà quotidiane e di favorire percorsi di autonomia.

“Tre anni di attività del Centro Servizi all’Utenza di ARTE Imperia rappresentano un risultato importante per la nostra comunità e per la Regione Liguria – dichiara l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche Abitative Marco Scajola - Questo Centro non è solo un punto di accesso ai servizi abitativi, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale, dove la casa e le persone sono al centro dell’attenzione. Grazie a progetti come lo sportello sociale, le consulenze fiscali e formative, e iniziative innovative come “FEEL good” e il co-housing, il Centro Servizi Utenza dimostra come la collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni possa generare valore reale e inclusione per tutti. La Regione Liguria continuerà a sostenere e a finanziare iniziative che mettono al centro il benessere delle persone, promuovendo qualità dell’abitare, reti di supporto e opportunità di crescita per le nostre comunità”.

“Il Centro Servizi all’Utenza rappresenta una delle esperienze più significative di ARTE Imperia”, dichiara l’Amministratore Unico dell’Azienda, Antonio Parolini, che prosegue: “in questi tre anni abbiamo dimostrato che parlare di casa significa parlare di relazioni, inclusione e qualità della vita. I risultati raggiunti non sono solo numeri, ma percorsi di accompagnamento, opportunità create e comunità rafforzate. Il CSU continuerà a crescere con l’obiettivo di offrire servizi sempre più vicini alle persone e capaci di rispondere alle nuove sfide sociali”.

All’interno del CSU operano diversi servizi gratuiti che negli anni hanno costruito un sistema articolato di supporto. Lo Sportello Sociale: supportati da un’Assistente Sociale, vengono svolti colloqui finalizzati all’individuazione di soluzioni abitative adeguate, anche attraverso percorsi di mediazione alloggiativa volti a favorire l’accesso a canoni moderati con garanzie offerte da Regione Liguria. Il servizio prevede, inoltre, consulenze sociali personalizzate, durante le quali viene valutata la situazione dell’utente per attivare i sostegni più idonei e, quando necessario, avviare collaborazioni con i servizi territoriali al fine di individuare possibili soluzioni abitative alternative. Dal marzo 2023 al dicembre 2025 lo sportello ha registrato 85 accessi, testimonianza di un bisogno reale di ascolto e di supporto qualificato.

Accanto a questo servizio si sviluppa lo sportello di consulenza fiscale e sociale, realizzato in collaborazione con i CAF del territorio, che offre assistenza gratuita per pratiche fiscali, previdenziali e misure di sostegno al reddito, contribuendo a semplificare procedure spesso complesse per cittadini e famiglie. Parallelamente, lo Sportello Istruzione, Formazione e Lavoro accompagna le persone nella ricerca di opportunità professionali e formative attraverso orientamento, supporto nella redazione del curriculum e nell’invio delle candidature, favorendo percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo.



Un ruolo sempre più centrale è stato assunto dallo Sportello Energia “FEEL good”, nato nell’ambito di un progetto europeo dedicato alla sostenibilità e all’efficienza energetica e presentato come best practice nell’ambito dell’ VIII edizione di BEHAVE (Energy Behaviour Forum) a Parigi il dicembre scorso. Attraverso consulenze, momenti informativi e attività educative, il servizio promuove comportamenti responsabili e attenzione all’ambiente, attività di formazione/informazione indirizzate all’ utenza CSU, assegnatari ARTE Imperia ed agli studenti. La crescita degli accessi, passati da 75 nel 2024 a 116 nel 2025, conferma la crescente sensibilità dei cittadini verso questi temi e il valore del lavoro svolto. Tra le iniziative più significative del progetto “FeelGood” rientrano anche le attività rivolte alle scuole, come il progetto “Riciclusando”, che tra aprile e dicembre 2025 ha coinvolto tre plessi scolastici, dieci classi, tra scuola dell’infanzia e primaria, per un totale 190 alunni coinvolti, avvicinando in questo modo i più giovani ai temi del riciclo e della sostenibilità attraverso laboratori e percorsi educativi. Sono in partenza a breve gli “urban garden”, progetti ambientali presso le aree verdi pertinenziali degli edifici di ERP, che coinvolgeranno gli assegnatari.

Nel corso dei tre anni il CSU ha inoltre rafforzato una fitta rete di collaborazioni con enti, professionisti e associazioni del territorio. La collaborazione tra ARTE Imperia e Formedil, avviata nel 2019, ha promosso progetti formativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso attività laboratoriali svolte dagli allievi, con interventi di manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche. L’iniziativa ha previsto anche borse di studio destinate sia agli studenti sia agli assegnatari, favorendo percorsi di qualificazione e inserimento lavorativo. Visti i risultati positivi, nel 2024 è stata rinnovata la convenzione con nuovi percorsi di addestramento professionale nei settori edile e termoidraulico e laboratori inclusivi. Tra le esperienze realizzate, anche la partecipazione al progetto europeo BE-Wooden con attività di autocostruzione presso il complesso di via Pirinoli a Imperia. È stata siglata una convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria per la realizzazione di un percorso annuale di formazione sul campo dedicato alla condivisione delle attività del Centro Servizi all’Utenza. Avviato nel 2023, il progetto prevede sei incontri annuali rivolti agli assistenti sociali del territorio provinciale, dedicati a temi quali orientamento, co-housing, collaborazione con il terzo settore e dimissioni protette. Gli incontri favoriscono il confronto professionale e lo scambio di esperienze tra i partecipanti. Al termine del percorso vengono riconosciuti crediti validi per la formazione continua professionale.

Per quanto concerne il “co-housing” è stato realizzato un progetto innovativo, che si configura come un sistema integrato di servizi e relazioni territoriali volto a promuovere modelli abitativi collaborativi, inclusione sociale e percorsi di autonomia, attraverso un approccio innovativo che mette in rete istituzioni, servizi sociali e comunità locale. In questo ambito si è sviluppato un gruppo di lavoro che riunisce gli Assistenti Sociali dei tre Ambiti Territoriali Sociali imperiesi, incaricati di individuare le situazioni di maggiore fragilità da inserire negli alloggi ARTE Imperia destinati alla coabitazione. Da novembre 2023 a metà gennaio 2026 il servizio di co-housing ha dato risposta a 22 nuclei: 4 a Ventimiglia di uomini single, 3 a Taggia di mamme single con bambini, 6 a Sanremo di care leavers, ad Imperia 5 di papà separati e 4 di migranti. La “rete innovativa di co-housing” verrà presentata alla V Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale (CIRSS), in programma dal 4 al 6 giugno 2026 presso l’Università di Catania.

A queste attività si affiancano azioni dedicate alla sicurezza e alla salute, come la promozione della cultura del primo soccorso attraverso l’installazione di defibrillatori e la formazione degli assegnatari.

Il terzo anniversario del Centro Servizi all’Utenza non rappresenta quindi soltanto una ricorrenza celebrativa, ma il consolidamento di un percorso che guarda al futuro, con la volontà di continuare a innovare e costruire una comunità più inclusiva, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone