Passeggiata politica a Sanremo: Vannacci incontra Bucci e l’amministrazione tra Lega e curiosità cittadina (Foto)

Chissà quanto è stata ‘casuale’ la passeggiata del generale Roberto Vannacci, accompagnato dagli esponenti della locale Lega, Daniele Ventimiglia e Marco Lupi, nel centro storico di Sanremo proprio in contemporanea al via del sopralluogo annunciato dal presidente della Regione, Marco Bucci, insieme all’assessore Marco Scajola ed all’amministrazione comunale matuziana.

Dopo un incontro che si è svolto oggi all’hotel Nazionale e un pranzo in un ristorante del centro, Vannacci è stato accompagnato nella Pigna e, all’ingresso, ha colto l’occasione del salutare il sindaco Alessandro Mager, l’assessore Massimo Donzella e soprattutto il presidente regionale, Marco Bucci, con il quale si è intrattenuto a colloquio per pochi secondi. Il primo cittadino ha salutato Vannacci con una stretta di mano, da buon rappresentante della città.

L’arrivo di Vannacci oggi, seppur nel normale giro politico di un europarlamentare e soprattutto di chi sta creando un nuovo partito, fa discutere soprattutto all’interno della Lega, visto che erano molti gli esponenti del carroccio locale, all’appuntamento di questa mattina.