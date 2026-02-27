Solidarietà a Extinction Rebellion: la presa di posizione di Spiraglio Imperiese e Talpa e l’Orologio

Una presa di posizione netta e senza mezzi termini quella diffusa dal collettivo giovanile Spiraglio Imperiese e dal collettivo Talpa e l’Orologio, che esprimono “massima solidarietà, appoggio e complicità” agli attivisti di Extinction Rebellion, in relazione a quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti al Teatro Ariston di Sanremo, durante la settimana del Festival di Sanremo.

Secondo quanto riportato nella nota, un gruppo di militanti ambientalisti sarebbe stato rimosso dall’ingresso del teatro con un intervento definito “massivo e sproporzionato” delle forze dell’ordine, per poi essere trattenuto in stato di fermo per diverse ore e successivamente colpito da misure amministrative restrittive.

I collettivi parlano di “censura e repressione di Stato” nei confronti di una forma di dissenso che definiscono pacifica e non violenta, sostenendo che anche espressioni di protesta basate sulla disobbedienza civile vengano ormai trattate alla stregua di atti criminali.

Nel documento si critica inoltre il clima politico e mediatico che, a loro avviso, tenderebbe a demonizzare ogni forma di conflittualità, anche quando non violenta, e si rivendica il diritto di manifestare senza incorrere in provvedimenti giudicati sproporzionati.

Ampio spazio è dedicato anche a una riflessione più generale sull’impatto del Festival sulla città e sul territorio: secondo i firmatari, la manifestazione comporterebbe una “militarizzazione” degli spazi urbani e una trasformazione economica concentrata su poche settimane l’anno, con ricadute precarie sul piano occupazionale.

La nota si chiude con un messaggio di sostegno agli attivisti di Extinction Rebellion e con la richiesta di ritiro delle misure adottate nei loro confronti, ribadendo la volontà di proseguire nelle iniziative di mobilitazione su temi ambientali e sociali.