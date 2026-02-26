Ventimiglia approva il piano di protezione civile comunale, Di Muro: "Il primo intervento sarà il parcheggio di Varase"

Ventimiglia approva l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale. E' stato votato all'unanimità in consiglio comunale.

"E' un corposo piano di protezione civile comunale" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Sono tutte misure di cui ci dotiamo, disposizioni da seguire, in caso di emergenza ma diamo anche delle indicazioni ai cittadini e ai turisti su come affrontare le situazioni di emergenza quando si presentano".

"Non è necessario rileggerselo tutto. La modifica sta nel mezzo" - sottolinea il primo cittadino - "E' una modifica rilevante. La visione di questa amministrazione guarda al futuro. Siamo ambiziosi e crediamo che gettare le basi perché vogliamo dare risposte concrete. Regione Liguria ha proposto un nuovo regolamento regionale che permette ai comuni che lo approvano di identificare delle aree di pertinenza fluviale dove andare a fare interventi che prima non si potevano fare. Alcuni interventi a raso e piccoli interventi mobili si potranno perciò fare. Noi progettiamo di realizzare parcheggi e aree di sgambamento per i cani. Il primo intervento che faremo, se l'aggiornamento del piano verrà approvato, sarà il parcheggio di Varase".