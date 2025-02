Portale turistico, social media e city brand: la città della famiglia si promuove con 'Visit Vallecrosia' (Foto e video)

"Visit Vallecrosia' è il nuovo city brand della città della famiglia che si propone di valorizzare sia gli aspetti tangibili, come l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, l'arte culinaria e l'offerta ricettiva, sia gli aspetti intangibili come la sua identità e l'immagine percepita. A supporto del brand è stato sviluppato un sistema visivo coordinato che comprende un nuovo sito turistico, visitvallecrosia.it, e i canali social.

"E' un progetto a cui teniamo particolarmente e che segna un passo fondamentale per il futuro di Vallecrosia" - sottolinea il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi - "Desidero ringraziare i professionisti che hanno lavorato alla realizzazione di questa iniziativa. Oggi è un giorno significativo per la nostra città perché stiamo compiendo un'azione concreta per valorizzare il nostro territorio utilizzando strumenti moderni e innovativi. Il nuovo sito turistico nasce con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento chiaro e accessibile a tutti coloro che desiderano scoprire la città, la sua storia, i suoi eventi e le sue eccellenze".

Il comune di Vallecrosia ha, infatti, intrapreso un progetto di riposizionamento strategico con l'obiettivo di costruire un'identità forte e distintiva per la città promuovendo i suoi valori, coinvolgendo la comunità locale e rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini. "Sono felice di essere qui oggi per presentare un progetto che rappresenta un passo concreto nella strategia turistica di Vallecrosia" - dice l'assessore Pino Ierace - "Ringrazio il sindaco Piardi, i colleghi dell’amministrazione e tutti coloro che hanno lavorato con impegno alla realizzazione di questo strumento innovativo. Vallecrosia ha un enorme potenziale turistico e per valorizzarlo servono strumenti moderni, capaci di raccontare il territorio in modo efficace e accessibile. Il sito che presentiamo oggi è parte di un piano più ampio che mira a rendere Vallecrosia più attrattiva e competitiva, offrendo ai turisti e ai cittadini un punto di riferimento sempre aggiornato su eventi, itinerari e iniziative locali".

Un portale moderno in cui si potranno ammirare le fotografie di Saverio Chiappalone, che si è occupato degli shooting, e di Sal Russo, per le foto storiche, e i video di Image Creative realizzati da Mark Vaccari. Il progetto è stato curato da Gabriele Russo di Mega Design. "Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella scelta delle destinazioni turistiche. Un portale moderno e ben strutturato ci permette di intercettare nuovi flussi di visitatori, specialmente coloro che programmano le proprie vacanze online, e di fornire informazioni chiare e dettagliate a chi desidera conoscere meglio la nostra città" - sottolinea Ierace - "La digitalizzazione non è più un’opzione ma un passaggio imprescindibile per una città che vuole crescere e competere con altre realtà del nostro territorio. Invito tutti a navigare sul sito, a scoprirne le funzionalità e a farne un punto di riferimento per vivere e promuovere Vallecrosia. Questo è solo il primo passo di un percorso che continueremo a sviluppare con l’obiettivo di migliorare sempre di più la nostra offerta turistica".

"E' con grande entusiasmo che oggi presentiamo questo nuovo strumento di comunicazione e promozione per Vallecrosia. Un progetto che non è solo un passo avanti nella digitalizzazione del nostro territorio ma una vera e propria opportunità di crescita per l’immagine della città" - dichiara il consigliere comunale con la delega promozione e marketing Valeria Cannazzaro - "Viviamo in un’epoca in cui la visibilità e la percezione di un luogo passano attraverso il digitale. Il nuovo sito turistico rappresenta una vetrina moderna e accattivante per Vallecrosia con un’identità chiara e definita. E' una piattaforma web completa e interattiva, pensata per fornire informazioni utili e coinvolgenti ai visitatori e che si affianca al sito istituzionale del Comune. La strategia di marketing territoriale che abbiamo adottato mira a valorizzare al massimo le nostre risorse, rendendo il sito un punto di riferimento per chi vuole scoprire Vallecrosia, viverla e condividerne le esperienze. Attraverso questa piattaforma, eventi, percorsi turistici ed esperienze locali saranno facilmente accessibili e promossi in modo efficace".

"Un aspetto fondamentale sarà l’integrazione con i social media, strumenti essenziali per massimizzare la diffusione dei contenuti e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Strumenti fondamentali per la creazione di uno storytelling efficace e coinvolgente, capace di promuovere i punti di forza cittadini attraverso foto, video di eventi culturali e storie di successo locale" - mette in risalto Cannazzaro - "Inoltre, grazie a strumenti di analisi sicuramente più avanzati, potremo monitorare il traffico sul sito, capire meglio i bisogni dei visitatori e ottimizzare costantemente la nostra strategia di promozione. Non è solo un sito ma un vero e proprio strumento di sviluppo per Vallecrosia, che ci permetterà di raccontare la nostra città nel migliore dei modi".