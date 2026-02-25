"Insieme per la Natura": l'iniziativa per liberare le spiagge di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera dai rifiuti (Foto)

Liberare le spiagge di Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera dai rifiuti è l'obiettivo dell'iniziativa "Insieme per la Natura" che verrà proposta da Natura Intemelia APS domenica 1 marzo dalle 9 in vista del World Wildlife Day.

"​Il World Wildlife Day non è solo una ricorrenza sul calendario, è un invito all'azione. Le nostre spiagge e le foci dei fiumi Roia e Nervia sono tesori di biodiversità ma oggi sono soffocate dai rifiuti" - dice ​Natura Intemelia APS che ha unito le forze con tantissime associazioni del territorio per una missione senza precedenti - "Il lavoro è tantissimo e da soli non bastiamo. La nostra costa ha bisogno di te".

"Saremo attivi lungo l'intera costa tra ​Ventimiglia e ​Bordighera. ​Non si tratta solo di raccogliere plastica. Si tratta di proteggere gli ecosistemi fragili dove nidificano gli uccelli migratori e dove il mare respira. È il momento di passare dall'essere spettatori a essere cittadini attivi" - sottolinea Natura Intemelia APS - ​"La natura non è un luogo da visitare, è casa nostra".

"​Porta un paio di guanti, tanta energia e la voglia di fare la differenza" - afferma Natura Intemelia APS - "Noi ci mettiamo l'organizzazione e il cuore, tu mettici le mani. ​Insieme possiamo trasformare un gesto semplice in un cambiamento epocale per il nostro ponente. Ti aspettiamo!".