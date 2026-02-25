ASL1 amplia “Cantiamo con la Laringe”: nuove date per gli screening gratuiti della voce all’Ospedale di Sanremo

Per favorire la più ampia partecipazione possibile all’iniziativa “Cantiamo con la Laringe”, ASL1 comunica l’attivazione di nuove date dedicate agli screening gratuiti della voce presso l’Ospedale di Sanremo.



Gli appuntamenti (accesso libero, gratuito e senza impegnativa) si svolgeranno nei giorni: 2 – 4 – 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ambulatorio ORL – Piano terra, Padiglione Borea – Ospedale di Sanremo. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione dopo il successo registrato nel 2025, è promossa dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria di ASL1 ed è dedicata alla prevenzione e alla salute della voce e della laringe. Durante le giornate sarà possibile effettuare screening specialistici gratuiti della voce, con valutazione medica ed eventuali approfondimenti diagnostici in casi selezionati.



Restano confermate le attività presso Casa Sanremo in questa settimana, accessibili ai possessori di pass secondo le modalità previste dalla struttura ospitante.