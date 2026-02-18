Sanremo, alla Sala degli Specchi un incontro dedicato alla salute vascolare con il dottor Gianni Mascelli

Prosegue il ciclo di incontri dedicati all’Educazione alla Salute promosso dal Comune di Sanremo. Venerdì 20 febbraio, alle ore 16, nella suggestiva Sala degli Specchi, il dottor Gianni Mascelli terrà una conferenza dal titolo “L’esercizio fisico, strumento di prevenzione e di salute vascolare”.

Il tema affrontato pone l’accento sull’importanza dell’attività fisica come vero e proprio presidio di prevenzione, supportato da una solida evidenza scientifica. Il dottor Mascelli illustrerà come il movimento rappresenti un alleato fondamentale nel contrastare il fisiologico processo di invecchiamento, ma anche un efficace strumento terapeutico nei percorsi di miglioramento o guarigione da numerose patologie. Un approccio che, secondo il relatore, dovrebbe essere sempre più integrato nelle strategie delle istituzioni socio‑sanitarie, con la creazione sul territorio di luoghi dedicati alla prevenzione, da affiancare ai tradizionali spazi della cura e dell’assistenza.

Il dottor Giovanni Mascelli vanta una lunga esperienza professionale: medico chirurgo dal 1980, cardiologo ospedaliero per l’intera carriera, specialista in Medicina Interna e responsabile della Struttura Complessa di Cardiologia – Unità Coronarica dell’Ospedale di Sanremo dal 2010 al 2018. Oggi libero professionista, nel 2018 ha fondato l’associazione di volontariato “Cuore in Movimento”, impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare attraverso gruppi di cammino, attività posturali e incontri divulgativi rivolti alla popolazione.

L’appuntamento rientra nel calendario degli incontri settimanali, che osserveranno una pausa in occasione del Festival. Le lezioni riprenderanno venerdì 6 marzo, sempre nella Sala degli Specchi, con l’intervento del dottor Elio Bossi, dedicato al tema del benessere animale (seconda parte).