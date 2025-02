Festival di Sanremo 2025: in una settimana controllate in citta 3.000 persone, scoperti 15 coltelli e tanti pass falsi

Sono state 3.000 le persone controllate ai varchi e 747 i veicoli alle principali arterie stradali di accesso alla città (A10 e Aurelia SS1) dalla Polizia Stradale. Questi i principali numeri delle verifiche fatte dalle forze dell’ordine e dagli addetti alla sicurezza, in occasione della 75a edizione del Festival di Sanremo.

Un consistente numero di interventi è stato assicurato dalla Polizia Locale di Sanremo, impegnata in modo particolare ad agevolare il transito veicolare nella città. Per quanto concerne la ‘zona rossa’, unitamente al personale di vigilanza Rai, sono stati intercettati ai varchi di ingresso del Teatro Ariston diversi oggetti il cui porto e utilizzo non era consentito. Il personale impiegato ai varchi ha, infatti, proceduto al sequestro di 15 coltellini multiuso, diversi spray al peperoncino e bottiglie di vetro contenenti sostanze alcoliche.

I trasgressori sono stati identificati e si è proceduto ad attivare le conseguenti procedure sanzionatorie presso le competenti autorità. Nelle serate del Festival sono stati sequestrati 23 pass di accesso risultati falsi e 17 intestati a soggetti diversi dagli utilizzatori. Oltre 400 giornalisti accreditati potevano accedere ai varchi della ‘zona rossa’ anche attraverso percorsi agevolati, in quanto già oggetto di preventivi accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Sono state impiegate giornalmente 370 unità di personale della Forze dell’Ordine oltre ai Reparti Speciali della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il rafforzamento delle misure di sicurezza per la 75° edizione del Festival della Canzone Italiana è stato assicurato anche con l’applicazione delle indicazioni sulle manifestazioni, fornite lo scorso mese di dicembre con Circolare del Ministero dell’Interno. Queste hanno, consentito di procedere a più serrati controlli finalizzati ad evitare la presenza in città di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Per questo sono stati emessi circa 15 avvisi orali e 9 fogli di via obbligatori mentre 5 persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria. Per tutta la durata del Festival sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza accertamenti per 104 esercizi commerciali.

Nel bilancio di fine manifestazione il Prefetto della provincia di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha tracciato il bilancio, ringraziando i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine per la proficua azione di controllo e presidio del territorio messa in atto durante la settimana della kermesse canora: “Un particolare ringraziamento – sottolinea il Prefetto - al Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Simone Martano e al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini. Gli apparati di sicurezza messi in campo hanno garantito uno stretto controllo anche dell’area marittima, grazie al personale delle unità navali della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Imperia diretti rispettivamente dal Colonnello Alessandro Cavalletti e dal Capitano di Fregata, Luigi Cuciniello”.

Il Prefetto ha rivolto un particolare ringraziamento si rivolge al Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager e al Comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio, con i quali, grazie a una perfetta sinergia, è stato possibile assicurare lo svolgimento di tutti gli eventi del Festival, garantendo, nel contempo, la continuità per le attività commerciali ricadenti nelle aree interessate dagli spettacoli, secondo le direttive impartite dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“E’ da sottolineare – conclude il Prefetto - la proficua collaborazione istituzionale che si è registrata tra gli organi deputati alla sicurezza e i vertici della Rai, in particolar modo con l’Amministratore Delegato, Dott. Gianpaolo Rossi, per la disponibilità e il qualificato apporto che ha fornito agli organi dello Stato impegnati per garantire la sicurezza delle migliaia di visitatori giunti a Sanremo. Lo staff della security ha efficacemente collaborato, con un consistente numero di persone, al presidio dei 10 varchi istituiti per l’accesso alla ‘zona rossa’. Il dispositivo interforze messo in campo per il Festival, implementato con le varie specialità delle Forze dell’Ordine, insieme alla Polizia Locale di Sanremo, ha consentito lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e senza alcuna turbativa per l’ordine pubblico”.