Bimba morta a Bordighera, conclusa l'ispezione nella casa di Perinaldo: sequestrati alcuni indumenti e lenzuola (Foto e Video)

"Il locale rimane sotto sequestro", dice l'avvocato Urbini

Si è conclusa definitivamente dopo quindici ore l’ispezione della casa a Perinaldo, in cui viveva il compagno della madre della bimba morta lunedì scorso a Bordighera, da parte del Ris, il Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri giunto da Parma.

Dalle 9.40 di questa mattina il personale è, infatti, tornato nella casa per esaminare le ultime cose. Oltre alla telecamera esterna all’abitazione, alla fine, sono stati sequestrati anche alcuni indumenti e delle lenzuola. "E' totalmente terminato" - conferma l'avvocato Cristian Urbini uscendo dal cancello dell'abitazione - "Possono richiedere ulteriori ispezioni successivamente, il locale rimane sotto sequestro. Adesso attendiamo l'esito di tutte le analisi che saranno effettuate sia sotto il profilo autoptico dell'esame effettuato ieri sia sotto il profilo dei campioni prelevati oggi. Hanno preso alcuni indumenti e delle lenzuola".

Un lavoro preciso e scrupoloso, ma necessario, per capire cosa abbia potuto causare il decesso della bimba. Anche oggi nel momento dell'ispezione erano presenti l’avvocato Cristian Urbini, legale del compagno della madre, accompagnato da un collaboratore, il pubblico ministero e il sostituto procuratore Veronica Meglio, che coordina le indagini.

Elisa Colli

