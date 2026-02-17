Bimba morta a Bordighera, ripresa l'ispezione del Ris a Perinaldo, parla l'avvocato Urbini (Foto e video)

E' ripresa questa mattina l'ispezione del Ris, il reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri giunto da Parma, nella casa a Perinaldo, in cui viveva il compagno della madre della bimba morta lunedì scorso a Bordighera. Un ulteriore controllo dopo le dieci ore di ieri per maggiori accertamenti. Gli operatori stanno, infatti, esaminando indumenti e oggetti vari all'interno dell'abitazione visto che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere il luogo in cui è deceduta la bimba.

"Al momento l'unico oggetto sequestrato è una telecamera che era all'esterno dell'abitazione ma non si sa se sia funzionante" - fa sapere l'avvocato Cristian Urbini, legale del compagno della madre della bimba di due anni al momento in stato di shock, ritornato questa mattina nella casa a Perinaldo - "Sono state rinvenute una serie di macchie e adesso è da capire la loro natura visto che l'interno dell'abitazione era in condizioni igienico-sanitarie precarie. Stanno anche effettuando delle analisi su indumenti rinvenuti. Siamo in fase di accertamento".

Riguardo all'esito dell'autopsia svoltasi ieri sul corpo della bimba l'avvocato afferma che: "Sono state fatte valutazioni preliminari, è stata effettivamente riscontrata un'emorragia interna, ora bisognerà fare gli esami istologici che determineranno effettivamente le ragioni del decesso e le tempistiche".