Bimba di 2 anni morta da ore, il gip: la madre avrebbe viaggiato in auto fino a Bordighera col corpo della figlia

Secondo quanto emerge dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Manuela A., la donna di 43 anni arrestata per omicidio preterintenzionale della figlia di due anni, avrebbe viaggiato in automobile con la bambina già morta da diverse ore. La notizia è stata diramata dall'agenzia Ansa. Il gip è convinto che la donna si sia spostata dalla casa del compagno – anche lui indagato a piede libero per lo stesso reato – fino a Bordighera con il corpo della piccola a bordo. Una circostanza ritenuta centrale nella valutazione delle responsabilità e delle condotte successive al decesso.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, in una finestra temporale compresa tra la mezzanotte e le 2 del mattino. Quando la madre, alle 8.21, ha chiesto l’intervento del 118 presso la propria abitazione a Bordighera, per il giudice la minore era già deceduta da diverse ore. Gli accertamenti investigativi e medico-legali, citati nell’ordinanza di arresto, avrebbero rafforzato il quadro accusatorio, portando alla misura cautelare in carcere per la donna. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le cause della morte e il ruolo del compagno, attualmente indagato a piede libero.