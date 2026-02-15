Treni, cede la strada presso un passaggio a livello tra Alassio e Albenga: circolazione sospesa, attivati bus sostitutivi

AGGIORNAMENTO ORE 18.05: In attesa delle verifiche del caso, la circolazione è stata sospesa. Trenitalia Regionale Liguria ha chiesto l’attivazione dei bus sostitutivi disponibili. L’intervento di tecnici e operai è programmato per almeno altre due ore, salvo aggiornamenti in considerazione dello stato del cedimento.

Disagi sulla tratta ferroviaria Ventimiglia–Genova a causa di un passaggio a livello non funzionante tra Alassio e Albenga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: sembra che un tratto del manto stradale sia ceduto nei pressi dell’intersezione a raso. A seguito dell’incidente, i treni lungo la tratta stanno registrando ritardi e alcune cancellazioni.