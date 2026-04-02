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Cronaca | 02 aprile 2026, 14:53

Per il weekend di Pasqua, tunne del colle di Tenda aperto fino a martedì 7 aprile dalle 6 alle 23

Estesa di un giorno l'apertura ininterrotta. Dal 13 aprile chiusura totale di 12 giorni

Per il weekend di Pasqua, tunne del colle di Tenda aperto fino a martedì 7 aprile dalle 6 alle 23

Estesa di un giorno l'apertura pasquale del tunnel di Tenda. Da domani il tunnel sarà aperto dalle 6 alle 23, con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45, non solo fino al giorno 6, ma fino a martedì 7. A deciderlo la Cig, che ha allungato di un giorno l'apertura senza fasce orarie. Perché in tanti torneranno a casa il giorno dopo Pasquetta. 

Mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile il Tenda sarà aperto dalle 6 alle 8, con ultimo passaggio dall'Italia alle 7,30 e dalla Francia alle 7,45. Un unico passaggio nella fascia centrale del giorno, dall'Italia alle 12,15 e dalla Francia alle 12,30. Poi, dalle 18 alle 21 con ultimo passaggio dall'Italia alle 20,30 e dalla Francia alle 20,45. Sabato 11 e domenica 12 aprile Tenda aperto dalle 6 alle 23, sempre con ultimo passaggio dall'Italia alle 22,30 e dalla Francia alle 22,45.

Da lunedì 13 a venerdì 24 aprile il Tenda sarà totalmente.
 

Barbara Simonelli

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