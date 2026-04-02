Ventimiglia, fuga sui binari dopo furto di moto: un uomo denunciato, caccia al complice in corso

Fuga sui binari ferroviari dopo un inseguimento di pochi minuti, con un uomo denunciato e un complice ancora da identificare. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio da parte di una pattuglia in abiti civili del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Gli agenti hanno notato un motoveicolo con due persone a bordo in una zona defilata e poco frequentata, insospettiti dall’atteggiamento dei soggetti. Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno accelerato tentando la fuga, dando il via a un breve inseguimento.

Dopo circa 200 metri, i fuggitivi hanno abbandonato il mezzo e si sono dileguati a piedi lungo i binari ferroviari. Il veicolo, recuperato immediatamente, è apparso da subito sospetto: era acceso senza chiavi e presentava un’anomala apertura della scocca anteriore in corrispondenza del motorino di avviamento. Gli accertamenti hanno poi confermato che si trattava di una moto rubata poco prima nel comune di Camporosso. In una coincidenza singolare, nello stesso momento del ritrovamento, il proprietario si trovava già presso la Stazione dei Carabinieri di Ventimiglia per sporgere denuncia.

Grazie al rapido intervento degli operatori, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario nel giro di poche ore. Nonostante le difficoltà legate al casco indossato durante la fuga, uno dei due uomini è stato riconosciuto, rintracciato poco dopo per le vie cittadine e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso. “Sono tuttora in corso le indagini finalizzate all’identificazione del complice”, fanno sapere dalla Polizia di Stato, che ribadisce il proprio impegno nella tutela della sicurezza pubblica e della legalità, anche in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali.