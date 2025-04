Sanità: in Asl 1 Imperiese mancano ancora 150 infermieri, dall'ultimo bando ne saranno assunti altri sei

Sei nuovi infermieri, per almeno tre anni, prenderanno servizio a breve in Asl 1 Imperiese. Si tratta di sei nuovi assunti in relazione all’avviso pubblico dell’ente, emesso nel febbraio scorso.

Erano dieci le domande di partecipazione, per le quali i candidati sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Dopo la valutazione dei candidati è stata emessa la graduatoria di merito che ha visto, nell’ordine: Alessio Cutrì con 27/30, Francesca Romana Morelli (25/30), Cinzia Ravotto (24/30), Monica Cavina (23/30), Valentina Serao (22/30) e Francesca Aicardi (21/30).

Nonostante i continui bandi di concorso e le assunzioni quando possibile dalle graduatorie, in Asl 1 Imperiese mancano ancora circa 150 infermieri visto che il fabbisogno è di 1.253 unità e che, al momento, sono in servizio in 1.060 di ruolo e 40 a tempo determinato.