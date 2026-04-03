Sfregio al Festival 2025, chiuse le indagini: accuse gravi per il 23enne che ferì una ragazza al volto

La procura ha chiuso le indagini sull’episodio di violenza avvenuto durante l’ultima notte del Festival 2025, quando il 23enne sanremese Luca Travella avrebbe ferito al volto una giovane intervenuta per difendere un’altra ragazza. Lo anticipano oggi La Stampa e Il Secolo XiX. Secondo l’accusa, il giovane avrebbe lanciato un bicchiere colpendo la vittima e provocandole lesioni permanenti, circostanza che ha portato a contestare un reato punito con fino a 14 anni di carcere. Oltre a questo, vengono contestate anche minacce gravi rivolte alle presenti.

Nel procedimento emerge anche una seconda persona offesa, caduta a terra dopo una spinta mentre cercava di fermarlo. Per lei ferite lievi. Tra gli indagati compare inoltre un coetaneo, Thomas Dashi, accusato di false dichiarazioni, per aver fornito una versione ritenuta non veritiera dei fatti. Il 23enne, arrestato poche settimane dopo l’episodio e poi posto ai domiciliari, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un gesto involontario.