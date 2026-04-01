Pasqua 2026, rafforzati i controlli sul territorio imperiese: il Prefetto Giaccari presiede il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nel pomeriggio del 31 marzo 2026 si è tenuta al Palazzo del Governo la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata per definire le strategie operative in vista delle festività pasquali, periodo che tradizionalmente registra un forte incremento degli spostamenti e una maggiore presenza di cittadini in luoghi pubblici, eventi e celebrazioni religiose.

L’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, comprese le specialità della Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco, alla Motorizzazione Civile, alla Polizia Provinciale, all’ANAS, al 118 e alla società autostradale. In linea con le direttive del Ministero dell’Interno, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale. Le attività di prevenzione, svolte in sinergia tra Forze dell’Ordine e Polizie locali, interesseranno in particolare i luoghi di maggiore affluenza: aree di aggregazione, siti turistici e culturali, stazioni ferroviarie e luoghi di culto dove si terranno le celebrazioni pasquali.

Considerato il previsto aumento del traffico, il Comitato ha inoltre stabilito un potenziamento dei controlli sulla viabilità, con il supporto della Motorizzazione Civile, lungo l’autostrada e le principali arterie stradali, soprattutto nelle fasce orarie di esodo e controesodo. L’obiettivo è garantire un periodo pasquale sereno e sicuro, prevenendo criticità e assicurando un presidio costante del territorio.