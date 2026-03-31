Camporosso, forte vento: collina in fiamme (Foto)

Collina in fiamme a Camporosso. Un'alta colonna di fumo nero è stata avvistata anche da Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile antincendio e un elicottero, che sta attingendo l'acqua da una vasca irrigua, per spegnere le fiamme che sono divampate in una zona che sembrerebbe boschiva.

Non si conoscono ancora le cause che abbiano potuto far divampare l'incendio che però il forte vento sta alimentando sopra al santuario di Madonna delle Virtù al confine con il comune di Ventimiglia.