Incendio a Camporosso, Gibelli: "Situazione prontamente contenuta e riportata sotto controllo" (Foto)

E' stato spento l'incendio divampato nella giornata odierna in collina a Camporosso, sopra al santuario di Madonna delle Virtù al confine con il comune di Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile antincendio, un elicottero, i carabinieri forestali e la polizia locale.

"Questo pomeriggio si è sviluppato un incendio in un’area boschiva nei pressi del Santuario 'Madonna delle Virtù', interessando il territorio dei comuni di Ventimiglia e Camporosso" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Grazie al tempestivo e coordinato intervento dei vigili del fuoco con il supporto dell’elicottero, dei carabinieri forestali, della Protezione civile di Camporosso e della polizia locale, la situazione è stata prontamente contenuta e riportata sotto controllo. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per la prontezza, la professionalità e l’impegno dimostrati".

"Resta, tuttavia, alta la preoccupazione per il ripetersi di episodi di questo tipo, spesso legati a comportamenti imprudenti" - sottolinea il primo cittadino - "In giornate particolarmente ventose come quella odierna, anche un piccolo focolaio può rapidamente trasformarsi in un grave pericolo per il territorio, per l’ambiente e per la sicurezza delle persone. Rivolgo, quindi, un appello a tutti i cittadini affinché prevalgano senso di responsabilità e rispetto delle norme vigenti. La tutela del nostro patrimonio naturale è un dovere condiviso che riguarda ciascuno di noi".