Sanremo: mortale di ieri sull'Aurelia bis, le gallerie maledette, 15 anni di gravi incidenti e tante vittime

L'Aurelia bis che collega Taggia e Sanremo è stata nuovamente scenario di un tragico incidente mortale, in cui a perdere la vita è stato un motociclista che dopo aver perso il controllo del mezzo (ancora al vaglio delle indagini se siano coinvolti altri veicoli nel sinistro) è andato a schiantarsi contro il guardrail perdendo la vita.

Si tratta purtroppo solo dell'ultimo capitolo di situazioni di questo tipo: l'Aurelia bis è infatti nota come punto in cui incidenti stradali, di entità più o meno grave, sono quasi all'ordine del giorno, e a volte come in questo caso con conseguenze tragiche. Prima di questo il caso più recente risale a circa un anno fa, quando un uomo di 66 anni in sella al suo scooter, si è scontrato con un motocarro fermo nella galleria, riportando ferite fatali.

Uno dei più drammatici ha riguardato tre ragazze di 21 anni che nel 2011 hanno perso la vita in seguito a un frontale tra un Suv e una Opel nella galleria tra San Lazzaro e San Martino, in cui sono rimaste ferite altre quattro persone. Due anni dopo, il 1 aprile 2013, esattamente dodici anni fa, a perdere la vita è stato un motociclista sempre in seguito a un frontale con un'autovettura proveniente dal lato opposto. L'incidente è avvenuto nuovamente all'interno della galleria tra San Lazzaro e il borgo. Sorte analoga è toccata nel 2019 a un pensionato di 68 anni, deceduto in uno scontro frontale avvenuto in una galleria dell'Aurelia bis tra San Martino e San Lazzaro. La sua Fiat 600 è stata colpita da una Toyota Yaris che aveva sbandato, causando l'impatto mortale.

Diversi incidenti che hanno tutti una costante: l'essersi verificati all'interno delle gallerie dove, per una ragione o per un'altra, i conducenti dei veicoli hanno perso il controllo andando incontro a un destino tragico. Per intervenire sul problema, si è deciso di installare nel 2022 un autovelox proprio all'uscita della galleria tra Taggia e Valle Armea: una soluzione che però non va realmente a risolvere il problema delle elevate velocità. Infatti sebbene al momento di passare di fronte all'apparecchio si faccia attenzione a rimanere nei limiti per evitare multe, una volta superato il punto diversi veicoli iniziano ad accelerare raggiungendo anche velocità adatte alla marcia in autostrada, più che a una strada statale. Senza dimenticare che il velox monitora solamente i veicoli che marciano in direzione Sanremo.

Ciò detto, non è ovviamente la sola velocità a essere causa di incidenti, che sono invece legati anche ad altri fattori come la disattenzione di chi guida, lo stato alterato dei conducenti legato all'uso di sostanze, malfunzionamenti dei veicoli e altri ancora. Quello che si può affermare però è che la sicurezza sull'Aurelia bis resta un tema attuale, che ci si porta dietro da anni e su di ancora una volta ci si trova a dover parlare.