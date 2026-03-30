Bordighera e il mondo del karate in lutto per la morte del sensei Celestino Claudiano

Bordighera è in lutto per la morte del sensei Celestino Claudiano, noto in città per aver diretto l'A.S.D. Wado Ryu Karate Club Bordighera.

Uno dei più grandi maestri di karate d'Italia, lascia la moglie Rita, i figli Pietro e Savio, la nuora Dalila, i parenti e gli amici all'età di 80 anni. Settimo dan della disciplina wado-ryu è stato allievo di Tatsuo Suzuki, a sua volta discepolo del fondatore Kuo Hironori Otsuka. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità, il mondo del karate e, in particolar modo, i suoi ex allievi che ricordano con affetto il maestro. Un uomo di grande umanità e sensibilità sempre pronto ad aiutare il prossimo, era una figura quasi paterna, un punto di riferimento con cui generazioni di allievi si sono potute confrontare, crescere e trovare equilibrio anche fuori dal tatami imparando, oltre alle tecniche, anche rispetto, ascolto e ricerca interiore.

Il funerale avrà luogo mercoledì 1° aprile alle 15 nella chiesa dell'Immacolata Concezione, a Terrasanta, a Bordighera, dove si svolgerà la funzione religiosa. La salma verrà poi portata nel civico cimitero. Al momento, invece, la salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Bordighera.