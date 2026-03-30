Ventimiglia, rafforzati i controlli al confine: 7 arresti e quasi 2mila persone identificate in due settimane (Foto e Video)

Controlli rafforzati lungo l’intera fascia confinaria tra Italia e Francia: è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo fino alla mezzanotte di venerdì scorso. L’attività, disposta dal Direttore della I Zona Polizia di Frontiera per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e in linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno, si inserisce “nell’attuale contesto internazionale, che richiede elevati standard di vigilanza e sicurezza soprattutto lungo i confini”.

L’operazione, denominata “Safe Border Crossing”, ha visto l’impiego di un dispositivo straordinario con 569 operatori suddivisi in 263 pattuglie, supportati anche dai militari dell’operazione “Strade Sicure” e dalla Squadra Mista italo-francese, a conferma della cooperazione transfrontaliera. I controlli hanno interessato tutti i valichi della provincia di Imperia, includendo:

valichi stradali e autostradali

il traffico ferroviario internazionale

il porto di Ventimiglia, con verifiche su imbarcazioni ed equipaggi

Nel complesso sono state identificate 1.936 persone e controllati 308 veicoli, tra cui numerosi autobus di linea internazionale. Tra i risultati operativi più rilevanti:

7 arresti , tra cui uno per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: un uomo è stato fermato oltre confine mentre trasportava quattro stranieri irregolari attraverso il valico secondario di Olivetta San Michele

, tra cui uno per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: un uomo è stato fermato oltre confine mentre trasportava quattro stranieri irregolari attraverso il valico secondario di Olivetta San Michele 32 cittadini stranieri irregolari segnalati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia

all’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia 9 riammissioni verso la Francia

13 provvedimenti di espulsione

1 rimpatrio di uno straniero in possesso di passaporto

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità nel contrasto ai fenomeni illeciti lungo il confine e il ruolo strategico della collaborazione tra Italia e Francia per garantire sicurezza e controllo del territorio.