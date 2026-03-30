Sanremo, modifiche alla viabilità per la Pasqua ebraica: stop a sosta e transito in corso Matuzia, lungomare e pista ciclabile

A Sanremo scattano limitazioni temporanee alla circolazione in occasione delle celebrazioni della Pasqua Ebraica, previste dal 31 marzo al 12 aprile. Con un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Municipale, Dott. Fulvio Asconio, vengono introdotti divieti di sosta e di transito in alcune aree cittadine particolarmente frequentate, al fine di garantire sicurezza e ordine pubblico, anche alla luce delle recenti tensioni internazionali.

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce:

Corso Matuzia (dal civico 2 al civico 6):

divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, dalle 8 del 31 marzo fino alle 24 del 12 aprile .

per tutte le categorie di veicoli, . Lungomare Vittorio Emanuele II (lato monte):

nel tratto dalla rampa di accesso agli stalli per veicoli a due ruote, direzione ponente,

divieto di sosta con rimozione forzata nello stesso arco temporale.

nel tratto dalla rampa di accesso agli stalli per veicoli a due ruote, direzione ponente, nello stesso arco temporale. Pista ciclopedonale (da via Barabino al cavalcavia del lungomare):

divieto di transito per pedoni e velocipedi dalle 8 del 31 marzo alle 24 del 12 aprile.

Le misure sono state adottate considerando il notevole afflusso di persone atteso durante i festeggiamenti e sono state condivise con il Commissariato di Pubblica Sicurezza. La segnaletica temporanea e le indicazioni degli agenti sul posto renderanno note le modifiche alla viabilità. Per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione dei veicoli, come stabilito dal Codice della Strada.