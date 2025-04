Progetti e lavori dell'Aurelia Bis... dove siete? Ieri Sanremo ed Arma di Taggia totalmente in tilt per l'incidente in galleria

Il primo pensiero deve assolutamente andare all’uomo di 30 anni che ha perso la vita, ieri pomeriggio poco prima delle 17 all’interno della galleria ‘Poggio’, sull’Aurelia Bis tra gli ingressi di San Martino e di Valle Armea a Sanremo. Purtroppo, però, ieri abbiamo anche registrato un drammatico momento di traffico nella città dei fiori e, in parte anche nella limitrofa Taggia, proprio per la chiusura dell’arteria di cornice per consentire i soccorsi ed i rilievi all’interno del tunnel dove si è verificato il tragico incidente.

Una situazione difficilissima, che si è risolta solo in tarda serata, non senza difficoltà per gli operatori del traffico. Tutti i mezzi rimasti bloccati all’interno della galleria ‘Poggio’ hanno fatto inversione di marcia e sono stati fatti uscire a San Martino. Contemporaneamente quelli che si immettevano verso Taggia dall’ingresso del Borgo sono stati fatti uscire a San Lazzaro mentre, i mezzi tra la stessa uscita e San Martino hanno dovuto attendere il deflusso degli altri contromano e poi uscire a San Martino.

Intanto il traffico in città aumentava esponenzialmente e, addirittura alcuni mezzi di soccorso del 118 sono rimasti imbottigliati tra le auto della città e non sono riusciti a raggiungere la zona di Taggia ed Arma dove avrebbero dovuto svolgere alcuni servizi medici. Le proteste non sono mancate anche per il semaforo de 'La Vesca', attivo da anni per i lavori di consolidamento della zona a ridosso di via Duca d'Aosta.

Ancora una volta si è rivelata fondamentale l’Aurelia Bis che, una volta bloccata, ha diviso in due Sanremo ed Arma di Taggia. Se ce ne era ancora bisogno è emersa la drammaticità dell’assenza dell’uscita a San Martino in direzione Taggia che, proprio ieri avrebbe garantito un deflusso migliore verso l’Aurelia. Ancora volta i cronici ritardi di progetti e lavori dell’arteria di cornice (senza dimenticare i lavori sulla A10) nella nostra provincia hanno confermato quanto siano indietro le infrastrutture che, in caso di incidenti come quello di ieri, risultano impossibili da percorrere.