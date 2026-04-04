Confartigianato Imperia saluta Antonio Nuccio Lanteri: un uomo, un artigiano, un esempio per tutta la comunità

Confartigianato Imprese della Provincia di Imperia esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Nuccio Lanteri, stimato artigiano e imprenditore.

"Con la sua scomparsa, il nostro territorio perde non solo un imprenditore capace e dedito al lavoro, ma un uomo che ha saputo incarnare i valori più alti dell'artigianato: passione, sacrificio e profonda umanità. Nuccio Lanteri è stato per anni un punto di riferimento per la nostra comunità, distinguendosi per la sua professionalità, per la sua umanità e per il legame indissolubile con le tradizioni locali. L’Associazione, a nome di tutti i soci, rinnova le più sentite condoglianze ai suoi cari".