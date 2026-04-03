Bordighera, cade a terra e si ferisce: scattano i soccorsi

Cade a terra e si ferisce. Scattano così i soccorsi nel pomeriggio odierno in via Vittorio Emanuele II a Bordighera.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un'ambulanza della Ponente Emergenza di Bordighera e la polizia locale per riscostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Secondo quanto riportato da alcuni passanti, un signore stava camminando sul marciapiede quando all'improvviso un'altra persona lo avrebbe spinto. L'uomo ha così perso l'equilibrio ed è caduto per terra ferendosi alla fronte.

Il ferito, sembrerebbe un uomo sugli 80 anni, è stato curato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.