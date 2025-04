Speciale weekend: Sanremo Pride, festival del rugby, festa di Primavera, ecco le nostre proposte per questo fine settimana

Con lo slogan ‘trans-formiamo il futuro’ oggi torna il Sanremo Pride, divenuto un appuntamento fisso della primavera matuziana. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 15.00 in Piazza Colombo. Da lì partirà il corteo colorato che si snoderà per le vie principali della città e fino alle 19.00 sarà sempre presente in Piazza Colombo un DJ Set. Dalle 19.00 si terrà l’aperitivo del Sanremo Pride al ristorante Kong, in Piazza Giovanni Bresca. Tra le novità di quest’anno spiccano gli ospiti d’onore: la cantante Maria Tomba, finalista a Sanremo Giovani e Area Sanremo, e Laura Pereira, eletta Miss Global Trans Italia 2025, che sarà madrina dell’evento.

Al mattino la manifestazione sarà preceduta dalla conferenza dal titolo ‘Stigma e discriminazione nella realtà LGBTQ+: passato, presente e futuro’ in programma alle 11 nelle sale di Palazzo Roverizio in via Escoffier. Una mattinata di dialogo e consapevolezza per dare voce a tutte le persone che, da sempre, soffrono a causa della disinformazione, degli stereotipi e dell’intolleranza. Tra i relatori Laura Amoretti (consigliera di Parità della Regione Liguria), Sonia Grasso (AGEDO Genova), Stefano Botto (Pedagogista), Gianmarco Negri (Avvocato), Matteo Cacciatore (Psicologo).

Altro appuntamento in programma nella città dei fiori oggi e domani è il Festival del Rugby che festeggia i suoi dieci anni sul campo di Pian di Poma. In città sono attesi circa ottocento giocatori dagli Under 6 agli Under 12 facenti parte di squadre provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Francia. Si parte oggi dalle 12.30 con gli Under 6 e gli Under 12 (premiazioni alle 19), mentre domenica, a partire dalla mattina, sarà il momento degli Under 8 e degli Under 10 (premiazioni alle 15.30).



Prende il via oggi alle 10 il programma di nuove attività culturali presso il Cimitero Monumentale della Foce di Sanremo con una visita guidata alla scoperta delle sepolture degli artisti. A curarla sarà Marco Macchi, guida turistica, laureato in storia, esperto di storia locale ed autore di libri di storia e ambiente. In questa giornata sarà approfondita la vita e la personalità di Edward Lear, celebre pittore e poeta londinese, e di Antonio Rubino, poliedrico artista sanremese, tra i principali disegnatori del Corriere dei Piccoli anche poeta, scrittore, pittore, pubblicitario e realizzatore di giochi per bambini. Nel percorso di visita mattutino delle sepolture si incontreranno numerose figure artistiche tra le quali Lucy Madox, pittrice, modella e scrittrice inglese, Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini) pittore, poeta e fotografo futurista triestino, e Giuseppe Moretti scultore della statua del dio Vulcano, la più grande scultura in ferro del mondo.



A Ventimiglia torna domani la Fiera di San Giuseppe, inizialmente prevista per domenica 23 marzo e rinviata a causa del maltempo. Nel centro storico andrà in scena la seconda edizione della manifestazione commerciale, culturale ed enogastronomica, fiore all’occhiello della primavera intemelia, che prevede mercatini, fattoria didattica, esposizioni, giochi e spettacoli itineranti.

Dalle 10 fino alle 18 nella città alta si potranno trovare una fattoria didattica e un'area gioco per i più piccoli in piazza Colletta, un mercatino della Coldiretti Campagna Amica con prodotti locali in piazza della Cattedrale, un'esposizione artistica a San Francesco, un'esposizione collettiva in via Garibaldi e un mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato al Belvedere del Capo. Le vie del centro storico saranno, inoltre, animate dalla Banda Città di Ventimiglia e da spettacoli itineranti.



Spostandoci all’altro estremo della provincia segnaliamo per questa giornata la Festa di Primavera 2025 all’Asineria ‘Margherita’ del Ciapà di Cervo. L’evento esordirà alle 15 con un intervento a cura di Bianca Debernardi, ‘La storia della Bibl-Io-Margherita’, biblioteca diffusa e itinerante. Spazio poi al laboratorio di educazione ambientale ‘Il passo lento e la casa leggera della chiocciolina Helix. Impariamo insieme il valore della lentezza e riflettiamo sull’impatto dei rifiuti tessili sul nostro Pianeta – Creiamo chioccioline con scarti di stoffa riciclata’. Il programma offrirà anche la lettura animata ‘La musica per costruire il domani’, tratta dal libro di Roberto Morgese ‘Fai la cosa giusta’, e il laboratorio musicale a cura di Maurizio Pettigiani e i ragazzi dell’Associazione San Giorgio. Completeranno la giornata la presentazione del libro ‘Il tempo della crisalide’ di Sara Di Vittori con il laboratorio di origami e lo yoga all’aperto immersi nella natura, un momento dedicato al benessere psicofisico a cura di Antonella Elia. La Festa di Primavera si concluderà con la condivisione di una sana merenda con prodotti offerti dalle aziende agricole locali. L’ingresso è gratuito con possibilità di devolvere un contributo libero all’associazione. Info +39 349 7355 124 (Bianca Debernardi).



Diano Marina si trasforma ancora una volta in un crocevia di culture e tradizioni con il ritorno del World Folklore Festival. L'evento si appresta ad animare le strade della ‘Città degli aranci’ alle 15 di oggi con una suggestiva sfilata nel centro cittadino, durante la quale gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo sfoggeranno i loro coloratissimi costumi tradizionali. Un tripudio di fogge e colori che raccontano storie secolari, tramandate attraverso la danza e la musica. Alle 16.00, il cuore pulsante della manifestazione si sposterà sul palco del Molo delle Tartarughe, dove avranno luogo spettacolari esibizioni di ballo. Attraverso coreografie mozzafiato e ritmi travolgenti, il pubblico potrà immergersi nelle tradizioni di popoli lontani e scoprire la bellezza della diversità culturale.



Torna in scena uno dei cavalli di battaglia del teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia. ‘Finale di partita’ sarà sabato 5 aprile alle 21.15 e domenica 6 aprile alle 17.00 sul palco di Galleria degli orti. Un testo intenso e profondo di Samuel Beckett per una produzione firmata Lo Spazio Vuoto che ha debuttato nel 2011 ottenendo uno straordinario successo di critica. Sul palco Livia Carli, Paola Carli, Gianni Oliveri, Sergio Raimondo.

I protagonisti sono Hamm, un anziano signore cieco e incapace di reggersi in piedi, e il suo servo Clov, che al contrario non è capace di sedersi. Trascinano la loro esistenza in una casetta in riva al mare, ma dai dialoghi sembra invece che all'esterno non esista più nulla: né mare, né sole, né nuvole. I due, dipendenti l'uno dall'altro, hanno passato anni a litigare e continuano a farlo mentre si svolge l'opera. Clov vorrebbe continuamente andarsene, ma, a quanto pare, non ci riesce. In scena sono presenti anche i vecchissimi genitori di Hamm, Nagg e Nell, che sono privi di gambe e vivono dentro due bidoni della spazzatura situati in primo piano a sinistra.



‘Un velo grigio sulle palpebre’ (Lo sguardo delle dive) è il titolo dello spettacolo in programma questa sera alle 21 alla ex Chiesa Anglicana di Bordighera nell’ambito della rassegna ‘Winter in Winter 2025’. Sul palco Stefania Rosso, Daniela Vassallo, Elena Canone e Vanessa Lonardelli.

Quattro attrici-autrici nello sterminato repertorio cinematografico scelgono di dare voce in maniera originale e intima alle grandi star del passato. Da Greta Garbo a Hedy Lamarr, da Marlene Dietrich a Vivien Leigh e Ava Gardner. Con quale sguardo interrogheranno quelle divine quattro giovani attrici e autrici oggi? Quali storie sapranno proporci? Quale antico fascino contemporaneo sapranno trasmetterci? Se è vero che lo sguardo non mente, saranno sincere le nostre autrici, oppure sarà proprio quel velo sugli occhi a consentire loro di creare quella zona grigia in cui si cela parte della verità?



Al via questa sera alle 21.15 a San Lorenzo al Mare, la 22esima Rassegna ‘L'Albero in Prosa 2025’. Sul palco gli attori Roberto Latini e Federica Carra in ‘Giulietta e Romeo, stai leggero nel salto’.

Un concerto scenico dalla tragedia di Shakespeare, costruito attraversando le poche scene in cui Romeo e Giulietta sono insieme. Cinque quadri suonati nelle parole che Romeo dice a Giulietta e quelle che Giulietta dice a Romeo. Loro due soli.



‘Pasta, Amore e Polizia’ è il titolo della commedia brillante che si svolgerà presso il Palazzo del Parco a Bordighera domani, domenica 6 aprile, alle ore 17.00. Lo spettacolo, a scopo benefico, è scritto e diretto da Maura Polito, con il contributo di Silvia Villa alla regia. In scena gli attori della compagnia de ‘Gli SpacciAttori di Sogni’.

Carla rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, sperando di passare una serata tranquilla con la sua compagna Federica e il figlio di lei Ludovico, ma non sa che, quest'ultima, ha organizzato una cena di famiglia che si prospetta tutt'altro che tranquilla! Tra un via vai di personaggi improbabili quanto divertenti e situazioni rocambolesche, le due protagoniste dovranno trovare il modo di sopravvivere alla serata.



Questo pomeriggio alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, è in programma un concerto che celebra in musica il diritto di essere sé stessi che vuole riallacciarsi idealmente a ‘Sanremo Pride’ in corso di svolgimento. ‘Un concerto e una sinfonia dall’origine controversa’ è il titolo dello spettacolo diretto dal M° Daniel Somogyi con la partecipazione della sedicenne violinista Mariam Abouzahra, nata in Germania da genitori ungheresi ed egiziani. In apertura in prima assoluta sarà eseguita ‘La fenice’ di Andrea Bagnato, compositore selezionato per il progetto sinfonico contemporaneo 2025 della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.



Questa sera, alle 21, al Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco nel cartellone diretto da Eugenio Ripepi per gli eventi organizzati con il Comitato San Giovanni di Imperia arriva il Coro Mongioje. L’ensemble di ‘voci virili’ di Imperia sarà impegnato in un evento speciale: un Concerto di Primavera.

Il Coro Mongioje di Imperia, diretto da Ezio Vergoli, propone un repertorio che spazia dalla canzone d’autore al jazz vocale, passando per spiritual e gospel, canzone popolare italiana e straniera, senza dimenticare il canto di montagna, emblema delle origini del coro.

Le Stelle dell'Opera, un viaggio indimenticabile tra le più belle romanze d'opera e Canzoni immortali. È il fil rouge di un concerto esclusivo che unisce la potenza della lirica con le canzoni più celebri di tutti i tempi, che andrà in scena domani, domenica 6 aprile alle ore 17, presso il salone affrescato di Palazzo Roverizio a Sanremo.

Il baritono Marco Camastra, il tenore Alessandro Fantoni, il tenore Rino Matafù, accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Ferretti, interpreteranno capolavori immortali come: Nessun Dorma, La Donna è Mobile, Vesti la Giubba… vere e proprie romanze iconiche della lirica per proseguire con canzoni che hanno segnato la storia della musica come: Caruso, Un Amore così Grande, Granada, My Way, reinterpretate con la passione e la potenza vocale dei tre artisti liguri ma internazionali nelle loro carriere.

Domenica 6 aprile alle ore 17.15 al Teatro dell'Attrito di Imperia, il trio genovese dei TreAtrali, Massimo Ivaldo, Paolo Bellina e Sara Basso, porterà in scena lo spettacolo ‘Le canzoni raccontano storie...d'amore’, un viaggio tra personaggi illustri, da Govi a Calvino, da Paoli a Fossati a De André, uno spettacolo in grado di emozionare e far divertire il pubblico.

Sempre domani, presso la sala polivalente di Vallecrosia, prosegue la XIX rassegna concertistica ‘Primavera in Musica’. Ospite il ‘BPMS Trombone Quartet’ composto da quattro giovani trombonisti: Lorenzo Bonora, Lorenzo Martini, Davide Pedrazzi e Chiara Fanciulli, studenti del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del maestro Massimo Gianangeli.



Con l’esibizione del duo violino e pianoforte composto da Volodymyr Baran e Luisa Repola domani prenderà il via la rassegna Camporosso in Musica.

Puntando sulla loro poliedricità, i due artisti propongono il concerto ‘Dalla classica al Jazz’, un viaggio attraverso la musica barocca, classica, romantica, per arrivare alle colonne sonore, a Piazzolla e al jazz. I brani proposti, molto conosciuti, attraverso il dialogo continuo tra il violino e pianoforte, accompagnano il pubblico in atmosfere suggestive e coinvolgenti. L’appuntamento è per le ore 17.00 presso la Sala Tigli del Centro G. Falcone di Camporosso. L’ingresso è libero.





