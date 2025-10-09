Sanremo, al via dal 15 ottobre le nuove regole per l’arte di strada: prenotazioni tramite app e postazioni dedicate

La Giunta Comunale di Sanremo ha approvato il piano definitivo per l’organizzazione delle postazioni destinate all’arte di strada. Una misura che punta a valorizzare le esibizioni artistiche in città, regolamentandone modalità, spazi e orari, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Regolamento comunale per l’esercizio delle arti di strada, approvato lo scorso giugno, che prevede una gestione informatizzata degli artisti, in via sperimentale per un anno. A partire dal 15 ottobre 2025, infatti, gli artisti dovranno prenotare spazi e orari tramite la piattaforma OpenStage, accessibile gratuitamente sia da dispositivi mobili Android e iOS che via web.

Le postazioni individuate saranno in parte dedicate esclusivamente a espressioni artistiche di tipo musicale. Si tratta in particolare di alcune aree di via Matteotti, che potranno essere occupate solo previa prenotazione. In queste postazioni sarà possibile esibirsi:

- tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20;

- dal 15 giugno al 15 settembre, con estensione dell’orario serale fino alle 23.

Le altre aree saranno destinate anche ad altre forme artistiche — teatro di strada, arti figurative e visive — senza necessità di prenotazione preventiva. In questo caso sarà sufficiente comunicare la propria presenza tramite la piattaforma, così da consentire i controlli della Polizia Municipale e non infrangere le normative vigenti. Il regolamento stabilisce inoltre che, al di fuori del perimetro individuato, le esibizioni saranno comunque consentite, purché rispettino una distanza minima di 150 metri tra loro e gli orari 10.30-13.00 e 16.00-20.00.

La sperimentazione durerà un anno: al termine, l’amministrazione valuterà se rendere il sistema permanente.