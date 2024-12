Sanremo, approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027

La giunta comunale di Sanremo guidata dal sindaco Alessandro Mager ha dato il via libera al piano triennale dei lavori pubblici per il periodo 2025-2027. Tra le opere più rilevanti, curate dall’assessore Massimo Donzella, spicca il progetto per completare la nuova sede della polizia locale in piazza Eroi Sanremesi. L’edificio, acquistato nel 2023 dalla precedente amministrazione per 900 mila euro, è attualmente sottoposto a test sismici per verificare la conformità agli standard di sicurezza. Con l’inizio del 2025 partiranno i lavori di rifinitura degli spazi interni. Una volta ultimata, la nuova struttura permetterà anche un risparmio significativo per il Comune, che attualmente spende circa 120 mila euro all’anno per l’affitto della sede in via Giusti.

Altro aspetto importante riguarderà il piano asfalti che prenderà il via al termine del Festival 2025, che vedrà interessate via Padre Semeria, corso Marconi, via Martiri della Libertà, corso Cavallotti, corso Mazzini, e alcune strade delle zone di San Lorenzo e Bussana, con un investimento programmato di due milioni di euro. Nel piano è inclusa anche la sostituzione dei pali della filovia.

Nel 2025, saranno inoltre realizzati nuovi spogliatoi e docce per il campo sportivo di Poggio e sarà avviata una riqualificazione straordinaria della piazza di Borgo Tinasso, con un investimento di 500 mila euro. Rimane in corso il rifacimento della piazza principale di Coldirodi, con il completamento previsto nei prossimi mesi.

Grazie ai fondi del PNRR, il progetto Sanremo Verde proseguirà con nuovi interventi di riqualificazione urbana. Tra questi, il miglioramento di via Privata Scoglio si aggiungerà alle opere già avviate, come il restyling di corso Raimondo e il parco di Villa Mercede a San Martino. Questi interventi puntano a valorizzare il patrimonio ambientale e a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.