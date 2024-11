Sanremo: approvato l'intervento per la rimozione dei pali della filovia, questa mattina la decisione della Giunta

Si attendeva solo l'approvazione da parte della Giunta, arrivata nella giornata di oggi, per stabilire l'impegno di spesa che porterà alle operazioni di rimozione dei pali tra il deposito dei bus a San Martino e il confine con Ospedaletti, lascito della ex filovia. Lo avevamo anticipato il 23 ottobre scorso (QUI) ed oggi l'esecutivo ha dato il suo assenso, su impulso dell'assessore Massimo Donzella.

Oltre un milione di euro la somma prevista e approvata per le operazioni, messe in itinere con rapidità data la situazione precaria in cui si trovano alcuni di questi pali. Questo intervento includerà anche la rimozione dei tralicci e la sostituzione dei lampioni con altri nuovi. L’incarico per la progettazione è stato affidato all’ingegnere Fabio Ravera di Sanremo e al geologo Andrea Guardiani.

A questo punto l'amministrazione dovrà procedere alla fase di incarico che, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, dovrebbe durare circa due mesi, a cui ne andranno aggiunti almeno altrettanti, forse anche tre, per la fase di lavoro effettivo. Stando così le cose la rimozione degli oltre 200 pali e dei 20 tralicci circa dovrebbe concludersi a primavera inoltrata se i lavori dovessero procedere senza intoppi, concludendosi circa un anno dopo la segnalazione dello stato di degrado dei tralicci da parte di Riviera Trasporti.