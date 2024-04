Sanremo: buche negli asfalti e strade da rifare, l'Assessore Donzella "Approvati interventi per 800mila euro"

Doppio intervento per il miglioramento degli asfalti a Sanremo. Sono stati approvati dall’Amministrazione comunale matuziana, su richiesta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella.

La problematica è molto sentita dalla cittadinanza, ovvero le buche presenti in molte zone della città negli asfalti: “Vogliamo fare interventi importanti – ha detto l’Assessore Donzella – andando tagliare il fondo stradale fino a 8/10 centimetri e sistemando quegli avvallamenti che danno particolarmente fastidio a chi transita in auto e moto”. Si tratta di un investimento da 200mila euro, che servirà a migliorare la viabilità in diverse zone.

Il secondo lavoro approvato dalla Giunta riguarda la manutenzione straordinaria delle strade, che prevede riasfaltature totali di alcune strade, per circa 600mila euro. “Andremo ad intervenire subito – dice Donzella – in quelle zone di particolare degrado, con i lavori che inizieranno già entro la fine del mese con una procedura semplificata sul piano burocratico. Nel secondo caso servirà un bando vero e proprio e i lavori inizieranno a maggio”.

Quello degli asfalti è un problema molto sentito dalla popolazione e dai turisti: “Nel 2023 – termina Donzella – avevamo investito oltre un milione di euro negli asfalti e, visti i 300 km circa delle strade di Sanremo, non è semplice accontentare tutti, perché le risorse non sono certo infinite”.