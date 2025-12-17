Bimbi della scuola Steineriana di Seborga e dell'Andrea Doria di Vallecrosia giocano a tombola con gli ospiti di Casa Rachele (Foto)

Tombola natalizia a Casa Rachele a Vallecrosia. Gli studenti delle classi 4 e 5 elementare della scuola Steineriana di Seborga e della 5C della scuola primaria dell'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia visitano e giocano insieme agli ospiti della residenza per anziani.

Un momento, dunque, di svago, divertimento, allegria e spensieratezza tra generazioni reso possibile grazie all'iniziativa proposta dalla scuola Steineriana di Seborga in collaborazione con l'istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia.

Bambini e 'nonni', ieri, hanno così trascorso del tempo insieme mangiando e giocando, con tanta gioia, al tradizionale gioco natalizio.