Sanremo, 34 ettari sotto esame: al via lo studio per la sicurezza di strada Senatore Ernesto Marsaglia

Il Comune di Sanremo ha avviato un iter per eseguire uno studio idrogeologico su strada Senatore Marsaglia in località Borello: un'operazione che coinvolgerà 34 ettari di superficie (circa 2 km di strada) atta a verificare le condizioni di sicurezza dell'area ed eventuali necessità di intervento. Si tratta di una misura preventiva che il Comune ha intenzione di attuare per poter prevenire eventuali dissesti dell'area futuri e poter valutare la richiesta di contributi per gli interventi di manutenzione.

"Si tratta di una manovra che mira alla salvaguardia di coloro che transitano nella zona o vi abitano - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - abbiamo voluto continuare con il monitoraggio e un controllo analitico di quel versante. Andremo quindi ad affidare un incarico in modo che vengano fatti studi particolarmente approfonditi, di natura geologica e non solo, proprio per monitorare il territorio e verificare se ci sono eventuali problemi che possano riguardare movimenti franosi o altro".

Realizzando un elaborato in questa direzione, continua poi l'assessore, sarà possibile intercettare ulteriori finanziamenti per fare interventi di messa in sicurezza, qualora questi si dimostrassero necessari. Una manovra preventiva in linea, sottolinea Donzella, con l'idea dell'amministrazione di puntare sulla programmazione per anticipare gli eventi.

Quanto verrà fatto sarà simile a quello che si era visto precedentemente per la frana della Vesca, con uno studio di fattibilità tecnico economico (PFTE) su tutta l'area, per quantificare la spesa complessiva e poi richiedere contributi.