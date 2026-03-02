Referendum del 22 e 23 marzo, a Ventimiglia incontro su "Le ragioni del Sì"

"Le ragioni del Sì" saranno il tema al centro dell'incontro, proposto dal Comitato cittadini per il Sì al Referendum del 22 e 23 marzo 2026, che si terrà sabato 7 marzo alle 10.30 nella sala Salgari della biblioteca civica Aprosiana a Ventimiglia.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Flavio Di Muro, interverranno, come relatori, Antonio Rinaudo, già pubblico ministero della DDA della Procura di Torino e vicepresidente del Comitato cittadini del Sì, e Marco Bosio, avvocato e presidente della camera penale presso il tribunale di Imperia.

Il moderatore dell'incontro, a ingresso libero, sarà, invece, l'avvocato Alessia Spagnuolo, garante dei diritti degli anziani del comune di Ventimiglia.