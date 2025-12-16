Prefettura di Imperia: consegnati oggi gli attestati per l’uso del defibrillatore DAE

Si è svolta oggi in Prefettura ad Imperia la cerimonia di consegna degli attestati di abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). Gli attestati sono stati consegnati dal Prefetto Antonio Giaccari al personale che ha completato con successo il percorso formativo.

Il corso, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, è stato organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Pontedassio e condotto dall’Istruttore Nazionale di manovre salvavita adulte e pediatriche, dott. Vincenzo Esposito.

L’iniziativa rientra nell’impegno della Prefettura a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla tutela della salute e del benessere dei lavoratori. La formazione all’uso del DAE rappresenta infatti uno strumento fondamentale per aumentare le possibilità di sopravvivenza in situazioni di emergenza e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso.

La giornata ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato nel rafforzare la sicurezza e la preparedness nei luoghi di lavoro e nella comunità.