Ventimiglia: il Fermi–Polo Montale inaugura la prima gara di montatura occhiali: una sfida di precisione, competenza e futuro

L’Istituto Fermi–Polo Montale, indirizzo Ottico, diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia Blanco, si prepara a vivere un momento storico per la propria comunità scolastica: la prima Gara di Montatura Occhiali, in programma oggi e domani. Un evento senza precedenti che rappresenta un’importante occasione formativa, pensata per valorizzare le competenze tecniche degli studenti e avvicinarli in modo concreto alle reali dinamiche del mondo professionale dell’ottica.

La gara nasce con l’obiettivo di stimolare precisione, manualità e responsabilità, qualità fondamentali per chi opera nel settore ottico. Attraverso una competizione sana e costruttiva, gli studenti avranno l’opportunità di mettersi alla prova, confrontarsi tra pari e consolidare la propria sicurezza operativa. Non si tratta semplicemente di una sfida, ma di un vero e proprio percorso educativo, capace di trasformare la competizione in crescita personale e professionale. L’Istituto Fermi–Polo Montale si distingue da anni per l’eccellenza del suo Corso di Ottico, un percorso formativo all’avanguardia che integra con successo: solide basi teoriche, attività pratiche strutturate e laboratori tecnologicamente avanzati. Gli studenti vengono accompagnati passo dopo passo nello sviluppo di competenze tecniche, imprenditoriali e gestionali, fondamentali per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione e sempre più specializzato.

Fino a domani gli studenti sono coinvolti in una competizione che riproduce fedelmente le attività quotidiane di un laboratorio ottico professionale. Le prove previste includono: taglio e molatura delle lenti, centratura e montaggio nella montatura, rispetto di ristrette tolleranze tecniche, gestione del tempo ed attenzione minuziosa al dettaglio. Ogni fase della gara è pensata per allenare rigore, concentrazione e capacità operative, elementi imprescindibili per la professione di ottico. L’obiettivo della gara non è solo quello di premiare i migliori, ma soprattutto di: rafforzare autonomia e sicurezza negli studenti, sviluppare problem solving e spirito critico, favorire la collaborazione e il rispetto delle regole e consolidare il legame tra scuola e mondo del lavoro. Un’esperienza che arricchisce il percorso scolastico e prepara concretamente gli studenti al futuro professionale.

Il settore dell’ottica rappresenta oggi una delle realtà con tasso di occupazione prossimo al 100%, rendendo il Corso di Ottico una scelta strategica per chi desidera un futuro stabile e stimolante. I diplomati possono inserirsi rapidamente in: laboratori e centri ottici, aziende specializzate e realtà produttive del settore ed attività imprenditoriali autonome. Inoltre, il diploma consente anche di proseguire gli studi universitari, in ambiti quali: Optometria, Ottica avanzata, Ingegneria Biomedica e Medicina. La forza dell’Istituto Fermi–Polo Montale risiede nei suoi laboratori moderni, progettati per offrire un ambiente di apprendimento autentico e professionale. Il metodo dell’“imparare facendo” consente agli studenti di acquisire competenze concrete, immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. La Gara di Montatura rappresenta un esempio concreto di questa filosofia educativa, capace di unire teoria e pratica in modo efficace e motivante.

Con l’organizzazione della prima 'Gara di Montatura Occhiali', l’Istituto Fermi–Polo Montale conferma la propria missione educativa: formare ottici competenti, precisi e pronti alle sfide del futuro. Guidati dai docenti di Fisica Ottica e Laboratorio di Lenti Oftalmiche — De Franco Ludovica, Priolo Chiara e Cuka Edlira — gli studenti vivranno un’esperienza formativa intensa e significativa, destinata a lasciare un segno nel loro percorso professionale. Un appuntamento che promette di diventare una tradizione per l’Istituto e un simbolo di eccellenza e qualità per l’intero Corso di Ottico.