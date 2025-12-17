Sanremo pensa ai cantieri del futuro: più decoro urbano e meno impatto visivo per residenti e turisti

Sanremo guarda al futuro dei lavori pubblici con un’attenzione particolare al decoro urbano e all’impatto visivo su residenti e turisti. Il Comune, infatti, intende inserire nei bandi dei prossimi interventi edilizi una nuova indicazione rivolta alle aziende appaltatrici: rendere cantieri e impalcature meno degradanti dal punto di vista estetico.

L’idea è stata lanciata dall’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Bellevue, Massimo Donzella, nel corso della riunione della seconda Commissione consiliare, convocata per discutere il regolamento edilizio. Un confronto che ha messo al centro non solo gli aspetti tecnici delle costruzioni, ma anche la qualità visiva degli spazi urbani, soprattutto in una città a forte vocazione turistica come Sanremo.

La proposta prevede l’obbligo, per le imprese edili impegnate nei lavori, di rivestire impalcature e aree di cantiere con pannelli decorativi. Su questi potranno comparire immagini della città — scorci del mare, del centro storico o dei luoghi simbolo — affiancate, naturalmente, dalla pubblicità delle aziende esecutrici. Un compromesso che punta a coniugare promozione, comunicazione e rispetto del paesaggio urbano.

L’obiettivo è chiaro: evitare le “brutture” a cui cittadini e visitatori sono da tempo abituati a convivere, trasformando invece i cantieri in spazi più ordinati e gradevoli alla vista. Un segnale di attenzione verso il contesto urbano e l’immagine complessiva della città, che soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico soffre la presenza di lavori in corso.

Se approvata e inserita stabilmente nei bandi, la misura potrebbe rappresentare un piccolo ma significativo passo verso una Sanremo più curata e accogliente, capace di affrontare i necessari interventi edilizi senza rinunciare all’estetica e al rispetto per chi la vive ogni giorno.