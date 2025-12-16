Autovelox sull’Aurelia Bis, stop alla class action: il Tribunale di Genova respinge ricorsi e rimborsi

Si chiude, almeno per il momento, con un nulla di fatto la vicenda della cosiddetta “class action” contro l’autovelox dell’Aurelia Bis, nel tratto di Valle Armea a Sanremo. Il Tribunale di Genova ha infatti respinto la richiesta di annullamento delle sanzioni e di rimborso delle somme già pagate dagli automobilisti che avevano aderito all’azione collettiva promossa contro l’impianto di rilevazione della velocità.

La decisione arriva dopo mesi di forti polemiche e di grande attenzione mediatica su uno degli autovelox più contestati della provincia di Imperia, insieme a quello di Porra, a Ventimiglia. Proprio sull’Aurelia Bis, secondo i dati resi noti dalla Provincia, dal 2022 sono state accertate circa 175mila infrazioni, con un incasso complessivo che supera i 10 milioni di euro. Numeri che avevano alimentato il malcontento di molti automobilisti, convinti che il limite di velocità dovrebbe essere innalzato almeno a 90 km/h.

L’azione legale, affidata allo studio Oddo-Ventura-Boeri, mirava a ottenere la restituzione delle somme ritenute indebitamente versate, facendo leva anche sulle numerose sentenze favorevoli ottenute negli ultimi tempi davanti al Giudice di Pace. Il Tribunale di Genova, però, ha ritenuto infondate le richieste avanzate, respingendo l’istanza di annullamento dei verbali e di rimborso.

Lo studio legale Oddo-Ventura-Boeri ha comunque fatto sapere di essersi riservato di esaminare nel dettaglio le motivazioni della sentenza. Solo dopo la lettura completa del provvedimento verrà valutata l’eventuale proposizione di un appello, per proseguire la battaglia giudiziaria.

Resta sullo sfondo la questione, ancora irrisolta, della differenza tra omologazione e autorizzazione degli autovelox, tema sul quale anche il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha più volte sollecitato un intervento normativo chiarificatore. Una vicenda che, nonostante la decisione del Tribunale di Genova, continua dunque a far discutere e che potrebbe non essere ancora giunta al suo epilogo definitivo.