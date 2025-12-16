Maltempo sulla nostra provincia: nevica a Monesi e su tutto il basso Piemonte, attenzione a chi viaggia sulla A6

Notte di pioggia, come previsto già dalla giornata di ieri sulla nostra provincia mentre, sulle cime più alte delle Alpi Marittime sta nevicando, così come sul basso Piemonte. Sono segnalati 30 cm di neve a Monesi, mentre qualche centimetro in più è già sceso sulle località sciistiche di Limone, Artesina, Frabosa e Prato Nevoso. Precipitazioni nevose che stanno creando qualche problema sulle direttrici che portano al Nord: nevica soprattutto sulla A6 Savona-Torino sia in Liguria che in Piemonte.

Per quanto riguarda la pioggia, questa la situazione alle 7.30 nella nostra provincia. Colle d’Oggia 66, Pieve di Teco 37, Borgomaro 36, Castelvittorio, Col di Nava e Bajardo 33, Pigna 32, Airole 30, Apricale, Pontedassio e Montalto Carpasio 28, Diano Marina 25, Ceriana 20, Imperia 19, Rocchetta Nervina 17, Dolceacqua e Dolcedo 14, Triora 12, Cipressa 11, Seborga 10, Sanremo 9, Ventimiglia 8.

Al momento non vengono segnalati problemi ed anche i corsi d’acqua sono regolari. Come previsto le nevicate più importanti in Val Bormida, nel savonese. Gli accumuli più significativi si stanno registrando nei comuni a quote più elevate, come Bardineto, Calizzano, Cosseria, Bormida, Santa Giulia (frazione di Dego) e Osiglia, dove la precipitazione è più persistente. A Roccavignale sono segnalati circa 15 centimetri di neve nelle zone più alte, mentre nella parte bassa del paese cade pioggia mista. Imbiancato anche il paese di Altare. Sull’autostrada A6 Torino-Savona nevica tra Carrù e Altare, con possibili rallentamenti per la circolazione. Resta alta l’attenzione sul fronte meteo: l’allerta gialla per neve in Val Bormida sarà in vigore fino alle ore 14 di oggi. Per questo motivo, la programmazione ferroviaria in alcune zone del Piemonte subirà riduzioni sulle linee Alessandria–S. Giuseppe, Fossano–S. Giuseppe, Fossano–Cuneo–Limone, Savigliano–Saluzzo–Cuneo e Asti–Acqui Terme.

La precipitazione, secondo le previsioni, andrà avanti per tutta la giornata e parte della prossima notte. Le prime schiarite si avranno solo domattina. Per i prossimi giorni sono previste giornate di sole fino a venerdì ma, da sabato a martedì prossimi dovrebbe tornare il maltempo.